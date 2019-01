Jos autovero loppuisi, bensan hintaan tulisi hurja korotus, laski Soininvaara – Kokoomus: Bensan hintaan ei kosketa

Kokoomus esittää ympäristö- ja ilmasto-ohjelmassaan autoverosta luopumista. Auton hankinnan sijaan kokoomus verottaisi auton käyttöä. Samalla kokoomus luopuisi sähkö- ja kaasuautojen käyttövoimaverosta.

Osmo Soininvaara (vihr) laski nopeasti, että mikäli auton käytön verot kerätään polttoaineesta, nousisi polttoaineen hinta 50 senttiä per litra.

”Kokoomus haluaa siirtää autoveron auton käytön verotukseen. Sinänsä hyvä periaate. Jos tämä tehdään kustannusneutraalisti ja vain henkilöautoja koskien, menoveden hintaa on nostettava 0,50 €/litra”, Soininvaara tviittasi.

Soininvaaran mukaan laskelma on karkea. Mukana ovat vain henkilö- ja pakettiautot.

50 senttiä per litra kuulostaa hurjalta korotukselta.

”Jos tarkoituksena olisi pelastaa maailma niin tämä on aika vähän" Soininvaara kuitenkin sanoo.

Kokoomuksen mukaan bensan hintaan ei kosketa. Sen sijaan tarkoituksena on katsoa asiaa kokonaisuutena.

Suomi on harvaan asuttu maa. Soininvaaran mielestä bensan hintojen raju korotus on poliittisesti vaikea pala.

”Autoilu on aliverotettua kaupungeissa ja yliverotettua maaseudulla”, Soininvaara sanoo.

Soininvaarankin mukaan käyttöä voidaan verottaa muillakin tavoilla, kuten tietulleilla.

Auton omistajia edustava Autoliitto pitää 50 sentin korotusta hurjana.

”Polttoainevero on sikäli hyvä vero, että verojen nostaminen ei vaadi uutta organisaatiota. 50 senttiä per litra on aivan liikaa. Nyt täytyy miettiä, kuinka paljon liikenteestä voidaan kerätä veroja, jos halutaan, että ihmisillä on tasa-arvoinen mahdollisuus liikkua. Suomessa auto on arjen mahdollistaja eikä mikään luksustuote”, sanoo toimitusjohtaja Pasi Nieminen.

Lue koko juttu Talouselämästä.