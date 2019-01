Perussuomalaisten ilmiö näkyy nyt Yle-gallupissa – ”Heti selkeä piikki”

Tänään julkaistussa Ylen puoluekannatusmittauksessa näkyy perussuomalaisten kannatuksessa piikki. Samanlainen ilmiö oli nähtävissä jo ennen joulua julkaistussa Alma-kyselyssä.

Yle-gallupissa perussuomalaisten kannatus on nyt 10,2 prosenttia ja nousua joulu–tammikuussa on tullut 2,1 prosenttiyksikköä.

Alma-kyselyssä perussuomalaisten kannatus kohosi joulukuussa 9,7 prosenttiin marraskuun 8,4 prosentista. Lue tarkemmin: Alma-kysely: Halla-aho antoi myrskyvaroituksen

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja kommentoi Ylellä, että perussuomalaisten kannatus nousi heti mittausjakson alussa joulukuussa. Silloin uutisoitiin Oulun alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikosepäilyistä.

”Tässä on ihan selkeä yhteys. Seuraavalla viikolla tuli heti selkeä piikki perussuomalaisten kannatuksen nousussa”, Turja sanoo Ylellä.

Turjan mukaan samanlainen piikki perussuomalaisten kannatukseen tuli myös joulun välipäivinä, kun uutisissa kerrottiin Helsingin Arabianrannan murhaepäilystä.

Myös Alma-kyselyn mittausajankohta osuu yksiin seksuaalirikosvyyhtiä koskeneen kohun uutisoinnin kanssa. Alma-kysely tehtiin aikavälillä 5.12.-18.12.2018. Yle-gallupin haastattelut puolestaan tehtiin 10.12.2018–8.1.2019.

Ylen gallupissa sdp on yhä kärjessä, vaikkakin sen kannatus on laskenut 21,2 prosenttiin. Kokoomuksen kannatus on noussut 19,6 prosenttiin.

Keskustan suosio laski ja on nyt 16,1 prosenttia. Vihreiden kannatus laski hieman 13,6 prosenttiin. Vasemmistoliiton kannatus nousi prosenttiyksikön 9,5 prosenttiin.

