Kokoomuspoliitikko: ”Iso ja järjetön puute” hallituksen sote-esityksessä – ”Älytöntä”

Hallituspuolue kokoomusta edustava kaupunginvaltuutettu Terhi Koulumies jatkaa keskustelua hallituksen sote-esityksestä, joka liittyy anestesialeikkauksiin eli nukutuksessa tehtäviin leikkauksiin.

Eilen keskiviikkona toinen kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Sirpa Asko-Seljavaara kritisoi voimallisesti samaista lakiesitystä. Seljavaaran mukaan lakimuutos siirtäisi elektiiviset leikkaukset yrityksille, ja jos komplikaatioita tulee, potilas siirtyy takaisin julkiselle puolelle ja veronmaksaja maksaa tämän uudelleen. Seljavaaran mielestä asiassa pitäisi ottaa harkinta-aikaa. LUE TARKEMMIN: ”Hävytön temppu, Sipilän hallitus ajamassa Suomen terveydenhuollon vaaralliseen tilanteeseen” – Kokoomuslaiselta lääkäri-poliitikolta kova ulostulo

Koulumies on Seljavaaran kanssa eri mieltä lakiuudistuksen tarpeellisuudesta. Tosin yhtä mieltä he ovat siitä, että taustalla on perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk) vuonna 2017 tekemä päivystysasetus.

”Eduskunnalle esitettävä korjaus on välttämätön, jotta hallituksen huono keskittämispäätös saadaan korjattua. Aiemmin hallitus siis päätti siirtää anestesialeikkaukset pois aluesairaaloista”, Koulumies kirjoittaa blogissaan.

Koulumiehen mukaan hallituksen esityksessä on kuitenkin valtava ongelma.

”Tämä uusi hallituksen esitys sisältää toisen ison ja järjettömän puutteen. Se antaa oikeuden ostaa nukutuksessa tehtäviä leikkauksia vain sairaanhoitopiireille, ei kunnille! Se on älytöntä, varsinkin, jos hallituksen esitys maakunta-sotesta kaatuukin keväällä ja sote-palveluiden järjestäminen jääkin kuntien vastuulle. Hallituksen esitys on siis erittäin puutteellinen. Vetoankin kansanedustajiin, että tuo epäkohta kuntia koskien korjataan eduskuntakäsittelyssä. Myös kunnilla pitää säilyä oikeus ostaa asukkailleen leikkaushoitoa yksityisiltä, jos sote- ja maakuntauudistus kaatuvat”, Koulumies kirjoittaa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko sanoi eilen keskiviikkona eduskunnan kyseistä lakiesitystä koskevassa lähetekeskustelussa näin:

”Tämän esityksen keskeisin motivaatiotekijä liittyy siihen, että 2017 voimaan tulleen säännöksen myötä muodostui epäselvä tulkintatilanne siitä, miten säännökset koskevat julkisella rahalla yksityiseltä palvelutuotannolta ostettuja leikkausoperaatioita, joissa ihminen nukutetaan. Näiden volyymi ja määrä ei ole erityisen suuri, mutta ne toimivat tietyissä sairaanhoitopiireissä tällä hetkellä esimerkiksi merkittävänä ruuhkan purkuna tai tietyn leikkausoperaatiotyypin ostamisena palveluseteleillä tai muilla keinoin ulkopuoliselta, yksityiseltä toimijalta. Osaltaan epäselvään tilanteeseen ovat eri puolilla Suomea ajautuneet myös sellaiset kokonaan yksityiselle terveydenhuollolle annetut sairaalayksiköt, joissa sairaanhoitopiiri on siirtänyt tehtävien käytännön toteutuksen yksityiselle, mutta edelleen on toimittu julkisella rahalla.”

Saarikon mukaan esityksen on tarkoitus selventää sitä, että yksityinen ja julkinen taho on velvoitettu samanlaisiin kriteereihin ja toiminnan laatuvelvoitteeseen. Saarikon mukaan lähtökohta on jatkossakin se, että Suomessa leikkaustoiminta on säänneltyä ja lailla rajataan se, missä mitäkin leikkauksia voidaan tehdä.

”Tämä keskustelu rajautuu nyt siis sellaisiin operaatioihin, jotka ovat leikkausoperaatioita nukutuksella, ei koko erikoissairaanhoitoon, ei kaikkiin sairaaloihin, saati koko soten äärellä oleviin ratkaisuihin”, Saarikko korosti.

