”Kaikkien aikojen vedätys”, ”Järkyttävää ryöstökapitalismia” – Ministeri Saarikko poikkeuksellisessa ryöpytyksessä: edes omat kansanedustajat eivät puolustaneet

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) joutui kovaan ryöpytykseen eduskunnan lähetekeskustelussa keskiviikkona. Eduskunta keskusteli hallituksen esityksestä, joka koskee anestesialeikkauksia eli nukutuksessa tehtäviä leikkauksia.

Saarikon mukaan lakiesityksellä selkiytetään vuonna 2017 tehtyä päivystysasetusta ja tarkoituksena on tuoda julkinen ja yksityinen palveluntuottaja samalle viivalle.

Poikkeuksellista keskustelussa oli se, ettei Saarikko saanut selvää tukea edes hallituspuolueiden kansanedustajilta. Sen sijaan useampi keskustalainen esitti keskustelussa kritiikkiä esitykselle, jonka oman puolueen ministeri oli tehnyt. Keskusteluun osallistui vain yksi kokoomuslainen, jolla hänelläkin oli kritisoitavaa.

Alla eriteltyinä opposition kritiikkiä, hallituspuolueiden edustajien näkemyksiä ja Saarikon perusteluita väliotsikoiden alla.

Oppositio: ”Näköjään keskusta tekee, mitä kokoomus käskee”

Oppositio ryöpytti hallituksen esitystä oikein olan takaa.

”Ei ole mikään ihme, että edes hallituspuolueiden omat kansanedustajat eivät tässä hallituksen markkinakiimassa enää pysy mukana, koska siis tässähän on luotu aivan loistava bisnesmalli. Ensin te olette ajaneet kymmeniltä paikkakunnilta julkisen leikkaustoiminnan alas. Nämä potilaat siirretään keskussairaaloihin ja yliopistosairaaloihin. Ja nyt tällä lailla te räätälöitte mahdollisuuden siirtää nämä potilaat yksityisille ja voitot sinne, ja jos jokin menee pieleen, niin ei muuta kuin potilas takaisin julkiselle ja kustannukset sinne. Tämä on kaverikapitalismin huipentuma. Tämä on tämän hallituksen sote-bisnes, kaverikapitalismin huipentuma”, suurimman oppositiopuolueen sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi.

Varsinkin hallituspuolue kokoomus sai kritiikkiä.

”Nyt täytyy todella ihmetellä hallitusta, mitä te oikein olette ajatelleet, kun te olette tällaisen esityksen tänne tuoneet. Ensin te olette keskittämisasetuksella lopettaneet monesta aluesairaalasta leikkaustoiminnan, ja nyt te todella mahdollistatte leikkaustoiminnan yksityisille terveyspalveluyrityksille, ja kaiken lisäksi tämä esitys ei ole missään yhteydessä sosiaali‑ ja terveysuudistuksen kanssa. Nyt puretaan lehmänkaupat. Vaikka sote-uudistus kaatuisi, vaikka maakuntauudistus kaatuisi syystä tai toisesta täällä eduskunnassa, niin kokoomus voi taputtaa käsiään yhteen. Sen tavoite sote-palveluiden yksityistämisestä tulee toteutumaan tämän esityksen myötä”, eduskunnan sote-valiokunnan jäsen Aino-Kaisa Pekonen (vas) sanoi.

Vihreiden sote-valiokunnan jäsen Outi Alanko-Kahiluoto kritisoi:

”Kyllä se niin on, että kokoomuksen johdolla tässä näemme silmiemme alla sen, kuinka suomalaista julkista terveydenhuoltoa yksityistetään kovaa vauhtia. Ei ole julkisesta terveydenhuollosta mitään jäljellä tämän hallituksen vaalikauden jälkeen, jos sote menee läpi. Kyllä minua kiinnostaisi tämä edellä esitetty kysymys, kuinka on mahdollista, että te ensin kiellätte leikkaustoiminnan näiltä julkisilta aluesairaaloilta ja sen jälkeen annatte sen yksityisille toimijoille ja vielä ilman mitään ehtoja. Jos yksityinen tekee virheen, tulee komplikaatioita, niin sitten julkinen hoitaa, veronmaksaja hoitaa. Eikö tämä ole tätä rusinat pullasta ‑politiikkaa, jota täällä nyt sitten kokoomuksen ehdoilla tehdään? Näköjään keskusta tekee, mitä kokoomus käskee. Ei jää teille mitään jäljelle. Jos sote kaatuu, ette saa maakuntia, mutta suomalainen terveydenhoito on yksityistetty tämän lain myötä. Sitäkö te haluatte? Tämä on teidän perintönne ilmeisesti.”

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman yhtyi kritiikkiin. Hän ihmetteli, miksei koko sote-uudistusta voitu tehdä yhtenä uudistuksena.

”Täytyy kyllä sanoa, että se on harvoin, kun haluaisin kritisoida nykyhallitusta niin kuin aion kritisoida tässä asiassa. Pyytäisin kyllä, että hallituksen edustajat lukisivat, mitä esimerkiksi Vastaukset.fi sanoo kermankuorinnasta: ’Mitä on kermankuorinta? Markkinointitermi, joka liittyy hinnoitteluun.’ Tämä ei ole pelkästään rusinat pullasta, vaan tämä on nimenomaan sitä kermankuorintaa, mitä yksityinen sektori tulee tekemään ja toteuttamaan ja toteuttaa jo tässä vaiheessa”, Peter Östman sanoi.

Sdp:stä kritiikkiä tuli tulvimalla.

”Kyllä tässä on kysymyksessä kaikkien aikojen vedätys suomalaisen terveyspolitiikan historiassa. Ensin tuodaan keskittämisasetus, jolla julkisista aluesairaaloista leikkaustoiminta lopetetaan, ja nyt tuodaan tällainen poikkeuspykälä, joka luo aivan ennennäkemättömät markkinat yksityiselle terveysbisnekselle ja keskittää palvelut”, demareiden Tytti Tuppurainen sanoi.

Kovaa kieltä käytti myös sote-valiokunnan puheenjohtaja, sdp:n Krista Kiuru.

”On hyvä ensinnäkin kiittää ministeriä siitä rehellisyydestä, että totesitte, että kyllä suomalaisessa kiireettömässä leikkaushoidossa pitäisi olla sekä julkinen että yksityinen samalla viivalla. Sitähän täällä peräänkuulutetaan nimenomaan, sitä, että kun nimenomaan täällä on hallituksen johdolla tehty vuoden 2016 lopulla vaikeita päätöksiä, joissa ympäri Suomea lopetettiin kymmenien sairaaloiden toimintaedellytykset nukutusta vaativassa leikkaushoidossa, niin miksi se ei koske sitten koko porukkaa. Nyt kun oli pelkona, että se rupeaisikin koskemaan myös yksityistä leikkaustoimintaa, vedettiin liinat kiinni ja nopeasti saatiin eduskuntaan sotesta riippumatta, tehdyistä päätöksistä riippumatta esitys, että räätälöidäänkin yksityiselle sektorille aivan toisenlaiset edellytykset jatkaa toimintaa. Ei tämä ole, kuulkaa, mitään muuta kuin ryöstökapitalismia. Tämähän on järkyttävää, että näin voidaan tehdä. Sama hallitus ensin ajoi julkisen toiminnan eri puolilla Suomea alas ja nyt esittää, että eri kriteereillä, eri viivalla oltaisiin kuitenkin niin, että yksityinen sektori saisikin nyt kevyemmällä toteuttaa leikkaustoimintaa, joten samat säännöt tulisivat nyt jälkikäteen myös julkiselle sektorille, ja sitä oli pyydetty, että eikö tätä olisi voinut korjata alun perin oikein päin”, Krista Kiuru sanoi.

Näin hallituspuolueiden kansanedustajat kritisoivat

Hallituspuolueista puheenvuoroja käyttivät keskustan sote-valiokunnan jäsen Niilo Keränen, Sirkka-Liisa Anttila (kesk), Hanna-Leena Mattila (kesk) ja kokoomuksesta Mari-Leena Talvititie. He kritisoivat pääasiassa lakiesityksen 30 minuutin aikarajaa.

”Hallituspuolueitten edustajilla on yleensä tapana kehua hallituksen esityksiä, mutta minun täytyy myöntää, että minun on vaikeaa tätä kehua”, Niilo Keränen sanoi.

”Se kompa onkin juuri tuossa asetussuunnitelmassa. Lakiehdotuksen perusteluissa kaavaillaan, että asetuksen yksi kriteeri on 30 minuutin siirtomatka. Meillä on käytännössä tällaisia aluesairaaloita laajoissa maakunnissa, joissa yksityinen toimija hoitaa, tai sitten on myöskin julkisia toimintoja, julkisia sairaaloita, joiden leikkaustoiminnalle tämä merkitsee loppua”, hän jatkoi.

Mari-Leena Talvitie toivoi, että aikarajaan vielä sote-valiokunnassa paneuduttaisiin.

”Kun sosiaali- ja terveysvaliokunta aloittaa lain käsittelyn, toivonkin, että erityisesti tähän aikarajaan, josta siis valmistelun yhteydessä on ollut ainakin 30:tä minuuttia, 45:tä minuuttia ja 60:tä minuuttia esillä, sosiaali- ja terveysvaliokunta tulee paneutumaan.”

Talvitie sanoi puolustavansa ministeri Saarikkoa siinä mielessä, että ”tämä laki laittaa yksityisen ja julkisen puolen samalle tasolle, vaikkakin toivon, että tähän aikamääreeseen sosiaali- ja terveysvaliokunta vielä palaa.”

Keskustan Anttila oli huolissaan lääkärikadosta.

”Minun kysymykseni tähän uudistukseen liittyen on erittäin vakava huoli siitä, mikä kato käy julkisen sektorin lääkäreissä, kun yksityisellä sektorilla ei tarvitse edes päivystää. Siis tämä on tässä ehkä suurimpia virheitä, että luovutaan päivystysvelvollisuudesta”, Anttila sanoi.

Sdp:n Antti Lindtman tarttui poikkeukselliseen tilanteeseen, jossa hallituspuolueista ei tullut tukea ministerille.

”Tässä on nyt täysin poikkeuksellinen tilanne käynnissä eduskunnassa. Tässä on esitys, ministerin esitys, joka ei kuulu enää edes markkinatalouteen — siis voitot yksityisille, potilaat yksityisille, mutta jos jotain sattuu, niin kustannukset julkiselle. Haluan kiinnittää huomiota, arvoisa puhemies, siihen, että yksikään tämän salin hallituspuolueen kansanedustaja ei tässä keskustelussa ole puolustanut tätä ministerin esitystä. Yksikään edustaja ei ole puolustanut tätä esitystä ministerin lisäksi. Hallituspuolueista keskustalaiset ovat kritisoineet tätä voimakkaasti. Näyttää siltä, jää vaikutelma siitä, että ministeri on laitettu tämä esittelemään — he, jotka tämän todella ovat päättäneet, ovat jossain muualla”, Lindtman sanoi.

Saarikko: ”Velvoittaa yksityistä enemmän”

Ministeri Saarikko huomautti vastauksessaan, että suomalainen erikoissairaanhoito on kaikkiaan kuuden miljardin euron kokonaisuus, josta yksityinen leikkaustoiminta on arviolta noin 170 miljoonaa ”näiden pykälien osalta, joita tässä säädettäisiin”.

”Oleellista on havaita, että tänä päivänä monet sairaanhoitopiirit ostavat yksityisiltä sairaaloilta leikkaustoimintoja — ostivat jo silloin, kun aluesairaaloissakin leikattiin. Eli lähtökohta on se sama kuin tänä päivänäkin. Itse asiassa se vain selkiytyy ja velvoittaa yksityistä enemmän tämän esityksen myötä. Yksityiselle tulee velvoite tehdä ikään kuin sopimuksellinen toimintaympäristö siihen, miten toimitaan silloin, jos komplikaatio tapahtuu. Ja jos ajattelemme tätä leikkausvolyymia, joka on verrattain pieni, ja siinä tapahtuvia komplikaatioita, puhumme onneksi, onneksi, vain harvoin tapahtuvista tilanteista. Siitä huolimatta niitä tilanteita varten on oltava ikään kuin kuvio rakennettuna kuntoon.”

”Mitään velvoitetta yksityiseltä ostamiseen maakunnille ei tule tältä osin erikoissairaanhoidon leikkauspalveluihin”, Saarikko sanoi.

