Mikael Jungner tylyttää Ylen puoluegallupia: ”Miksi ehdoin tahdoin julkaista väärä uutinen?”

Viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja, Liike Nytissä vaikuttava Mikael Jungner esittää kovaa kritiikkiä Ylen puoluegallupia kohtaan.

Jungner, joka on aiemmin toiminut Ylen toimitusjohtajana, kirjoittaa Twitterissä Ylen gallupin olevan ”selkeästi rikki”. (Juttu jatkuu tviitin alla.)

”Vai uskooko joku että RKP olisi menettänyt kolmanneksen kannatuksesta? Olisi kannattanut tehdä uusi gallup ja julkaista vasta jos siinä sama tulos”, Jungner tviittaa.

Yle Uutisten gallupista kertovassa jutussa noteerataan rkp:n kannatuksen lasku.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Tuomo Turjan mukaan kyse on todennäköisesti tilastopoikkeamasta, joka johtuu liian pienestä vastaajamäärästä tietyillä alueilla, Yle kertoo. Taloustutkimus aikoo myös perata rkp:n asiaa vaalien jälkeen.

Ylen Heli Suominen vastaa Jungnerille Twitter-keskustelussa, että Yle ei voi jättää julkaisemasta ”väärää” kannatusmittausta, mutta sen sijaan Yle avaa aiempaa enemmän puoluegallupin metodia ja taustatietoja.

”Haloo. Jos RKP:n kannatus on 2.5 prosenttia on tutkimus susi. Miksi julkaista väärä uutinen TIETÄEN että se on väärä? Jotain tuotevastuuta sentään”, Jungner vastaa.

”Satunnaisuus kuuluu näihin. Jos selkeästi näkee että nyt meni pieleen, silloin kannattaa tehdä uusi. Miksi ehdoin tahdoin julkaista väärä uutinen?” hän jatkaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen huomauttaa, että otostutkimus ei ole ”väärää” tai ”oikeaa”.

”Se on mitä on, kunhan menetelmä on vakioitu. Laskuvirhe tai datankäsittelyvirhe on eri juttu, mutta tuskin tässä siitä on kysymys”, Vartiainen kommentoi.

”Ylen mittaukset ovat perinteisesti olleet alakanttiin meidän kannalta, mutta varsinkin sen jälkeen kun poiminta kuntavaalien jälkeen ruvettiin tekemään Bisnode Finlandin tietokannasta olemme saaneet ennaltanäkemätönta heilahtelua”, kommentoi rkp:n puoluesihteeri Fredrik Guseff.

