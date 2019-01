Näkökulma: Kun omatkin hylkäsivät Annika Saarikon – Tässäkö selitys ryöpytysnäytelmälle?

Eduskunnassa nähtiin keskiviikkona poikkeuksellinen ryöpytys siinä mielessä, että edes hallituspuolueiden edustajat eivät juurikaan puolustaneet hallituksen esitystä lähetekeskustelussa.

Kyse on anestesialeikkauksia koskevasta esityksestä, jolla hallitus haluaa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk) mukaan korjata aiemman päivystysasetuksen aiheuttamaa epäselvää tilannetta. Saarikko huomautti eduskunnassa, että tälläkin hetkellä monet sairaanhoitopiirit ostavat yksityisiltä sairaaloilta leikkaustoimintoja.

Eduskuntakeskustelussa useammaltakin keskustalaiselta kansanedustajalta tuli kritiikkiä esityksestä. Kokoomuslaisista äänessä oli vain yksi kansanedustaja, jonka hänkin kritisoi lakiesityksen 30 minuutin aikarajaa. Hallitus esittää, että potilas pitäisi pystyä siirtämään 30 minuutissa jatkohoitoon laajan valmiuden sairaalaan.

Puheenvuoron käyttivät esimerkiksi Niilo Keränen (kesk), Hanna-Leena Mattila (kesk) ja Mari-Leena Talvitie (kok).

Oppositio pääsi rellestämään oikein kunnolla, syyttäen hallitusta muun muassa ”ryöstökapitalismista” ja ”kaikkien aikojen vedätyksestä”.

LUE TARKEMMIN: ”Järkyttävää ryöstökapitalismia” – Ministeri Saarikko poikkeuksellisessa ryöpytyksessä

Mitä hallituspuolueiden kansanedustajien käytös kertoo? Asiaa valottaa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen kommentti torstain Ylen Ykkösaamussa. Kaikkonen heittää epäilyksen varjon sen ylle, ehditäänkö anestesialeikkauksia koskevaa hallituksen sote-lakiesitystä edes saada käsiteltyä eduskunnassa enää tällä vaalikaudella.

”Tässä on kysymys siitä, että julkisella ja yksityisellä leikkaustoiminnalla on samanlaiset kriteerit ja laatuvaatimukset. Se esitys ei ole täysin ongelmaton, se täytyy nyt huolella katsoa eduskuntakäsittelyssä – on varmaan siinä ja siinä, ehditäänkö sitä ylipäätään käsitelläkään, koska tässä on hyvin tiukka ruuhka, mutta se täytyy huolella katsoa. Potilaan kannalta hyvää on nyt esimerkiksi se, että se mahdollistaa jonojen purkamista aiempaa paremmin”, Antti Kaikkonen sanoi Ykkösaamussa.

Tämä voi selittää sitä, miksi jopa omat kansanedustajat äityivät kritisoimaan keskustalaisen ministerin esitystä – ja miksi niin moni hallituspuolueiden kansanedustaja vaikeni.

Toinen yksinkertainen selitys eduskunnan ryöpytysnäytelmälle on se, että eduskuntavaalit käydään kolmen kuukauden kuluttua. Vaalien läheisyys alkaa näkyä. Se, että yhden pienehkön sote-kokonaisuuden osasen aikataulu näyttää epävarmalta antaa hallituspuolueiden edustajille mahdollisuuden irtopisteiden kalasteluun.

Kirjoittaja on Uuden Suomen uutispäällikkö.

LUE MYÖS:

Kokoomuspoliitikko: ”Iso ja järjetön puute” hallituksen sote-esityksessä – ”Älytöntä”

”Hävytön temppu, Sipilän hallitus ajamassa Suomen terveydenhuollon vaaralliseen tilanteeseen” – Kokoomuslaiselta lääkäri-poliitikolta kova ulostulo

Asiakasmaksujen ”pommi” kuohuttaa: 62 euron omavastuu nousee jopa sadoilla euroilla – ”Tämä on valtava hinnankorotus”