HS: Puolustusministeri keskusteli Sauli Niinistön kanssa – presidentti halusi tietoa Lemmenjoen tapahtumista

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin) kertoo Helsingin Sanomille keskustelleensa tasavallan presidentin Sauli Niinistön kanssa Lemmenjoen kertausharjoituksiin liittyvistä tapahtumista ja rikossyytteistä.

Valtakunnansyyttäjänvirasto on nostanut Karjalan lennoston entistä komentajaa vastaan syytteen, jossa on kyse epäillystä esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta sekä kunnianloukkauksesta kertausharjoituksen aikana. Lisäksi Ilmavoimien komentaja Sampo Eskeliselle on nostettu syyte palvelusrikoksesta. Eskelisen epäillään laiminlyöneen velvollisuuttaan huolehtia siitä, että hänen alaisensa epäillyistä rikoksista toimitetaan viivytyksettä esitutkinta.

Puolustusministeriö on pyytänyt Puolustusvoimilta selvityksen Lemmenjoen vapaaehtoisen kertausharjoituksen tapahtumista. Ministeriö kertoi asiasta Twitter-viestissä, joka näkyy alempana jutussa.

”Tämä on ollut niin monipolvinen prosessi ja aina on tippunut jotain uutta tietoa, että halusin selkeyttää kuvaa”, puolustusministeri Niinistö sanoo HS:lle.

Hän kertoo, että ”tasavallan presidentti piti tarpeellisena kokonaiskuvan saamista tilanteesta”.

Puolustusministeriö on pyytänyt Pääesikunnalta selvitystä Lemmenjoen vapaaehtoisen kertausharjoituksen tapahtumista. Selvityspyyntöön odotetaan vastausta ensi viikon aikana. — Puolustusministeriö (@DefenceFinland) January 10, 2019

Ministeri Niinistön mukaan tutkinnassa pohditaan nyt, onko komentaja Eskelinen ”ollut liian hidas liikkeissään eli onko esiselvitystyö kestänyt liian kauan”. Niinistö itse kuuli Lemmenjoen kertausharjoitukseen liittyvistä tapahtumista aiemmin suullisesti Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindbergiltä.

