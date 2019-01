Asiakasmaksujen ”pommi” järkyttää – Nyt vastaa Annika Saarikko

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) perustelee sosiaali- ja terveysministeriön kolumnissa kovaa opposition kritiikkiä herättänyttä asiakasmaksulakiesitystä.

Erityisesti oppositiosta on tylytetty esityksessä olevaa asiakasmaksujen välikaton poistumista.

”Tässä esityksessä on hyviä asioita, mutta kyllä tässä suurin pommi on tämä välikaton poistaminen”, vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen sanoi eduskuntakeskustelussa aiemmin tällä viikolla.

Rkp:n Veronica Rehn-Kivi laski, että jos kansalainen menee lääkäriin kerran kuussa, tulee lasku tulevaisuudessa olemaan 247,20 euroa vuodessa aiemman noin 60 euron sijaan.

”Tämä on valtava hinnankorotus”, hän sanoo.

Saarikko sen sijaan katsoo, että asiakasmaksut pidetään edelleen kohtuullisina, sillä maksukatto pidetään ennallaan 683 eurossa samaan aikaan kun maksukattoon tulee mukaan uusia palveluita. Keskustan lääkäri-kansanedustaja Martti Talja listaa niitä tiedotteessaan:

”Maksukaton kertymiseen oikeutettuja asiakasmaksuja hyväksytään merkittävästi lisää. Uusina maksulajeina tulevat mukaan mm. suunhoidon palvelut, kotisairaanhoidon ja kotisairaanhoidon palvelut, ensihoidon palvelun maksut ja toimeentulotuesta maksetut maksut. Erilaisten etäpalveluiden sekä päihde- ja mielenterveyshuollon avopalveluiden sisällyttäminen maksukattoa kerryttäviksi palveluiksi on erinomainen asia. Alaikäisten terveyspalvelut on tarkoitus säätää kokonaan maksuttomiksi. Veteraanit saavat terveys- ja hammashuollon palvelut ilmaiseksi”, Talja listaa.

”Ehdotus välikaton poistamisesta on julkisuudessa herättänyt huolta siitä, että asiakkaan maksurasitus kasvaisi ehdotuksen seurauksena kohtuuttomaksi. On kuitenkin tärkeä huomata, että asiakasmaksut pidetään edelleen kohtuullisina asiakkaille ja jokaisen palvelujen saanti turvataan. Vaikka välikatto poistetaan ehdotuksessa lääkärikäyntien maksuista, maksukatto suojaa edelleen kohtuuttomaksi nousevalta maksurasitukselta erityisesti niitä, joilla on paljon palvelujen käyttöä”, Saarikko kirjoittaa.

Terveyskeskusmaksujen niin sanotun ”välikaton” poistamista on pidetty huonona uudistuksena kansalaisille, jotka käyttävät paljon terveyskeskuspalveluita. Tähän asti lääkärinvastaanoton kertamaksua (20,60 euroa) on peritty yhdessä terveyskeskuksessa enintään kolme kertaa kalenterivuodessa, eli kansalaisen vuosimaksu on ollut enintään 61,80 euroa. Uusi laki muuttaa tilanteen. Jatkossa kansalaista voitaisiin laskuttaa jokaisesta lääkärikäynnistä terveyskeskuksessa aina maksukattoon eli 683 euroon asti. Katto toisaalta täyttyy aikaisemmin, jos kansalainen käyttää muita asiakasmaksullisia palveluita.

”Valtaosa asiakkaista käy terveyskeskuksessa vain yhden tai korkeintaan kaksi kertaa vuodessa. Tämä koskee kaikkia ikäluokkia. Maksukatto suojaakin erityisesti paljon palveluja käyttäviä ja pienituloisia asiakkaita kohtuuttomalta maksurasitukselta”, Saarikko kirjoittaa.

Ministeri huomauttaa myös, että maakunnalla on jatkossa oikeus pitää välikatto ennallaan tai periä muuten alempia maksuja niin halutesaan.

”Maakunnalla on jatkossakin oikeus periä lainsäädäntöä alempia maksuja tai olla perimättä maksuja lainkaan. Maakunta voi esimerkiksi päättää periä maksuja jatkossakin ainoastaan esimerkiksi kolmelta käyntikerralta”, Saarikko kirjoittaa.

