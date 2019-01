Turun ampumavälikohtaus: Neljä miestä vapautettu – motiivista epäilys

Turun poliisi kertoo esitutkinnan edenneen Pansion keskiviikon ampumistapauksessa.

Neljä kiinni otettua miestä vapautettiin torstaina. Kaksi miestä on edelleen kiinniotettuna. Kaikki tapauksen vuoksi kiinni otetut olivat ulkomaalaistaustaisia.

Poliisin mukaan tapauksesta ei voida tässä vaiheessa kertoa tarkempia yksityiskohtia. Poliisille on kuitenkin muodostunut käsitys mahdollisesta motiivista.

”Uudenvuodenaattona on ollut kahden miehen välillä Pansion koululla jonkinlainen yhteenotto, joka on saattanut vaikuttaa tämän kyseisen tapahtuman syntyyn. Uudenvuodenaaton tapahtumista on myös kirjattu rikosilmoitus, jota tutkitaan pahoinpitelynä sekä vahingontekona”, poliisi kertoo.

Poliisi pyytää edelleen tapaukseen liittyvistä mahdollisista näkö- ja kuulohavainnoista sähköpostiosoitteeseen [email protected].