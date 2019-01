Kai Mykkänen Ylelle: Oulun epäillyt ”tyypillisistä turvapaikanhakumaista” – ”Yhdistävä seikka, jota ei pidä lakaista maton alle”

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok) mukaan Oulun seksuaalirikoksista epäillyt ovat tulleet Suomeen ”tyypillisistä turvapaikanhakumaista” ja osalla heistä on myös Suomen kansalaisuus, osa odottaa päätöstä turvapaikasta.

”Yhdistävä seikka, jota ei pidä lakaista maton alle on, että tietyistä Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maista tulevilla miehillä on yliedustus tällaisissa rikoksissa ja näissä Oulun tapauksissa se myös näkyy. Se ei vain käy. Jos Suomesta hakee turvaa, ei voi olla niin, että sen jälkeen itse aiheuttaa turvattomuutta. Meidän täytyy pystyä estämään se, että tämä ilmiö yleistyy”, Mykkänen kommentoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Kaksoiskansalaisisilta pitäisi Mykkäsen mukaan voida törkeissä seksuaalirikosten tapauksissa poistaa kansalaisuus.

”Kyllä minä lähden siitä, että on kansallinen uhka, jos aivan perusarvojamme, yksilön koskemattomuutta, törkeällä tavalla loukkaa.”

Samalla hän korosti, että rikokset ja niiden tuomitseminen on yksilöperusteista, eikä ihonvärin tai kotimaan mukaan ei saa tuomita yleisesti kaikkia.

”Oman käden oikeus ei ole ratkaisua tähän tilanteeseen. Se on omaan jalkaan ampumista, jos alamme syyttää ihmisiä ulkonäön tai taustan perusteella. Ihmiset ovat yksilöitä.”

Oulun poliisi kertoi perjantaina aloittaneensa esitutkinnan neljästä uudesta seksuaalirikosepäilystä, jotka ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaisiin tyttöihin. Rikoksiin epäiltyjen on kerrottu olevan ulkomaalaistaustaisia nuoria miehiä. Oulun poliisilla on tutkittavana myös joulukuussa paljastunut tapaus, jossa epäillyt teot ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaaseen tyttöön kuluvan vuoden aikana. Tästä rikoksesta epäiltyinä on kahdeksan henkilöä

”Kyllä tässä on siitä raukkamaisesta hyväksikäytösta: nuoret miehet ovat houkutelleet sosiaalisessa mediassa nuoria tyttöjä ja käyttäneet heitä hyväkseen. Tällainen ei mahdu Suomeen. Tällainen ei saa päästä leviämään ja Suomessa ei voi olla, jos ei tätä ymmärrä”, Kai Mykkänen linjasi lauantaina.

