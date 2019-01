Sauli Niinistö: ”Ongelmiin on tartuttava ja ne on ratkaistava” – Kolmella ministerillä kokous ”jatkotoimista” Oulussa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo Oulun tekojen järkyttävän epäinhimillisyydellään. Järkytystä lisää presidentin mukaan se, että teot ovat kohdistuneet lapsiin.

”On kestämätöntä, että rikosepäilyitä on tullut lisää. On kestämätöntä, että jotkut meiltä turvapaikkaa hakeneet ja jopa turvapaikan saaneet ovat tuoneet tänne pahaa ja luoneet tänne turvattomuutta”, hän sanoo lausunnossaan.

”Hyvän on kyettävä myös lujuuteen. Meidän on entistä päättäväisemmin toimittava sen varmistamiseksi, että Suomi on jatkossakin oikeudenmukainen ja turvallinen maa. Tarvitsemme aroistakin asioista avointa ja asiallista keskustelua ja tarkkaan punnittuja päätöksiä. Ongelmiin on tartuttava ja ne on ratkaistava. Sen ansaitsevat kaikki ne ihmiset, joilla on tahtoa sopeutua yhteiskuntaamme, taustastaan riippumatta”, presidentti jatkaa.

Oulun poliisi kertoi perjantaina aloittaneensa esitutkinnan neljästä uudesta seksuaalirikosepäilystä, jotka ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaisiin tyttöihin. Rikoksiin epäiltyjen on kerrottu olevan ulkomaalaistaustaisia nuoria miehiä. Oulun poliisilla on tutkittavana myös joulukuussa paljastunut tapaus, jossa epäillyt teot ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaaseen tyttöön kuluvan vuoden aikana. Tästä rikoksesta epäiltyinä on kahdeksan henkilöä.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) kertoi hetki Niinistön lausunnon jälkeen, että hänellä on illalla kokous sisäministeri Kai Mykkäsen (kok) ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan kanssa.

”Tapaamme illalla ministeri Mattilan ja ministeri Mykkäsen kanssa Oulun kaupungin johtoa. Pidämme erillisen kokouksen jatkotoimista kolmen ministerin kesken tapaamisen jälkeen”, Sipilä kertoi Twitterissä.

Siniset vaativat aikaisemmin tänään ylimääräistä hallituksen istuntoa Oulun tapahtumien vuoksi.

Lue myös:

Kai Mykkänen Ylelle: Oulun epäillyt ”tyypillisistä turvapaikanhakumaista” – ”Yhdistävä seikka, jota ei pidä lakaista maton alle”

Hallitusta vaaditaan ylimääräiseen istuntoon Oulun tapausten vuoksi – ”Suomessa ei saa tapahtua tällaista!”

Pääministeri Juha Sipilä: ”Ymmärrän täysin kansalaisten huolen ja järkytyksen”

Poliisi: Oulussa 4 uutta seksuaalirikosepäilyä – kaikki uhrit alle 15v.