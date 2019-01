Perjantaina julkisuuteen tullut tieto neljästä uudesta seksuaalirikosepäilystä on saanut aikaan vaatimuksia poliisien määrän ja resurssien lisäämisestä.

Sdp:n varapuheenjohtajan Sanna Marinin mukaan hallituksen on herättävä sisäisen turvallisuuden ongelmiin sekä kansalaisten huoliin lasten ja nuorten turvallisuudesta. Hän sanoo, että Oulun järkyttävät tapaukset alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista osoittavat selvän tarpeen poliisien määrän ja resurssien lisäämisestä.

”Hallituksen on herättävä tähän hälyttävään tilanteeseen. Tarvitsemme nyt ennen kaikkea turvallisuudesta vastaavien viranomaisten resurssien vahvistamista, raiskauslainsäädännön uudistusta ja kriisiavun ohjaamista Ouluun. Yhteiskunnan resursseja on ohjattava lisää etenkin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien kuten lasten ja nuorten suojeluun”, Marin kommentoi tiedotteessa.

Marin katsoo, että viranomaisille tulee taata riittävät resurssit, jotka määritellään tarpeen, ei taloustilanteen mukaan.

Samanlaisia vaatimuksia on tullut myös hallituspuolueista.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen sanoo edellyttävänsä riittäviä ja nopeita toimia turvallisuuden palauttamiseksi. Heinosen mukaan Oulun tapahtumat järkyttävät ja suututtavat kaikkia ja ovat yksiselitteisesti tuomittavia, mutta turvallisuuden tunne on heikentynyt maanlaajuisesti muutenkin.

”Tällaiset tapahtumat eivät kuulu Suomeen ja ne täytyy saada loppumaan. Mutta myös terrorismin uhka, kansainvälinen rikollisuus ja kasvava huume- yms. ongelmat haastavat nyt turvallisena pidettyä maatamme. Tarvitaan lisää poliiseja, mutta myös riittävät ja nopeat keinot esimerkiksi poistaa maasta heidät jotka eivät turvapaikkaa tarvitse tai ovat uhka turvallisuudellemme”, hän sanoo tiedotteessaan.

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terhon (sin) mukaan hallituksen on pikaisesti päätettävä konkreettisista toimista.

”Meidän on vastattava konkretialla: kovemmat rangaistukset, hallitumpi maahanmuutto, palautukset pikavauhtia ja kunnon resurssit poliisille”, hän kommentoi Twitterissä.

Varakansanedustaja Mikko Kärnä (kesk) huomauttaa, että aukotonta järjestelmää ei ole. Hän pitää tärkeänä, että tulevassa hallitusohjelmassa osoitetaan merkittäviä lisäresursseja poliisille ja syyttäjälaitokselle niiden tehtävien hoitamiseksi.

”Nykytilanne on myönnetyistä lisämäärärahoista huolimatta kestämätön ja maksamme nyt kovaa hintaa 90-luvulla alkaneesta poliisin alasajosta”, hän kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Kokoomusopiskelijoiden varapuheenjohtaja Janika Takatalo nostaa esiin myös vanhempien sekä koulun, kodin ja viranomaisten yhteistyön.

”Seksuaaliset hyväksikäytöt jäävät helposti piiloon häpeän takia. Etenkin lapset ja nuoret päättävät usein salata tapahtuneen lähipiiriltään, koska heitä on uhkailtu tai he eivät muista syistä uskalla kertoa asiasta. Meidän tulisi puuttua tähän lisäämällä vanhempien ymmärrystä ja tietoisuutta erilaisista sosiaalisen median viestipalveluista, jotta he osaisivat kysyä oikeita kysymyksiä ja valvoa sovellusten turvallista käyttöä”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) kertoi lauantaina iltapäivällä, että hänellä on illalla kokous sisäministeri Kai Mykkäsen (kok) ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan kanssa.

”Tapaamme illalla ministeri Mattilan ja ministeri Mykkäsen kanssa Oulun kaupungin johtoa. Pidämme erillisen kokouksen jatkotoimista kolmen ministerin kesken tapaamisen jälkeen”, Sipilä kertoi Twitterissä.

Tuoreimman seksuaalirikostutkinnan tutkinnanjohtaja Markus Kiiskinen kertoi Iltalehdelle lauantaina, että uusimmassa jutussa yksi epäilty on edelleen vapaana. Epäiltyjä on yhteensä neljä.

