Juha Sipilä Oulussa: ”Käytännössä se ei ole ihan näin yksinkertaista”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) korostaa, että kaikki törkeisiin rikoksiin Suomessa syyllistyneet ulkomaalaiset pyritään aina palauttamaan kotimaihinsa. Käytännössä prosessi ei pääministerin mukaan ole kuitenkaan näin yksinkertainen.

”Lähtökohtana on tietenkin, että palautetaan, mutta jos heitä ei oteta vastaan, he palautuvat takaisin. Olemme EU-tasolla tehneet palautussopimuksia ja Suomi yrittää tehdä lisää palautussopimuksia. Kaikkia näitä toimia jatketaan, mutta se ei aina toimi käytännössä. Meidän kaikkien oikeustaju sanoo, että teemme kaikkemme, ettei rikollisia tule Suomeen. Joka Suomeen tulee, lähtökohtana on, että täällä noudatetaan Suomen lakeja ja toimitaan Suomen arvojen mukaisesti tai täältä poistetaan. Käytännössä se ei ole ihan näin yksinkertaista, meitä sitoo kansainväliset sopimukset ja oma perustuslaki”, hän sanoi Oulussa tavattuaan kaupunginjohtoa yhdessä sisäministeri Kai Mykkäsen (kok) ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (sin) kanssa.

Sekä Sipilä että Mykkänen korostivat, että vuodenvaihteessa voimaan tulleen lainmuutoksen jälkeen törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden karkottaminen on helpompaa. Perustuslain mukaan ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

Mykkäsen mukaan myös lisätoimia tarvitaan.

”On syytä kääntää uusia kiviä sen varmistamiseksi, mitä voidaan tehdä ettei tällainen vähemmistö uhkaa turvallisuuttamme eikä käännä meitä toisiamme vastaan. ”

Sekä Sipilän että Mykkäsen mukaan Oulun tapauksessa puhutaan ”poikkeuksellisen törkeästä vyyhdistä”.

”Nyt on tärkeää se, että maltti kaikilla säilyy. Lähtökohta on se, että tällaiset rikokset eivät kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan. On äärimmäisen tärkeää, että tästä keskustellaan kunnolla. Jos näitä tapauksia tulee lisää, ne pitää tuoda julki”, pääministeri kommentoi.

Oulun poliisi kertoi perjantaina aloittaneensa esitutkinnan neljästä uudesta seksuaalirikosepäilystä, jotka ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaisiin tyttöihin. Rikoksiin epäiltyjen on kerrottu olevan ulkomaalaistaustaisia nuoria miehiä. Oulun poliisilla on tutkittavana myös joulukuussa paljastunut tapaus, jossa epäillyt teot ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaaseen tyttöön kuluvan vuoden aikana. Tästä rikoksesta epäiltyinä on kahdeksan henkilöä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kuvaili tilannetta aikaisemmin lauantaina kestämättömäksi.

