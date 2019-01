Näkökulma: Oulun seksuaalirikosepäilyistä tuli yhteinen huolenaihe

Hyvin moni suomalainen järkyttyi ja huolestui, kun poliisi oli perjantaina tiedottanut neljästä uudesta seksuaalirikosepäilystä Oulussa. Uhrit ovat alle 15-vuotiaita tyttöjä, ja rikoksista epäillään noin tai alle 20-vuotiaita ulkomaalaistaustaisia miehiä.

Tänään Oulun tapahtumia kommentoi tasavallan presidentti Sauli Niinistö, jonka mukaan on kestämätöntä, että epäilyjä on tullut lisää.

Presidentti on kommentissaan enemmän kuin oikeassa, ja voi vain toivoa voimia uhreille ja heidän läheisilleen.

Huolestuttavaan rikosuutiseen on reagoinut moni muukin poliitikko niin hallituksen riveistä kuin oppositiostakin.

Pääministeri, keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä, sanoi perjantaina ymmärtävänsä ”täysin kansalaisten keskuudessa esiintyvän huolen ja järkytyksen”. Hänen mukaansa rikoksiin syyllistyneet saatetaan vastuuseen teoistaan.

Sipilä nosti esille myös turvapaikkajärjestelmän.

”Turvapaikkajärjestelmän tehtävä on auttaa hädässä olevia, mutta rikollisia se ei voi suojella”, pääministeri sanoi.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok) puolestaan kertoi keskustelleensa Oulun tapauksista pääministerin kanssa. Tänään Mykkänen sanoi Ylen Ykkösaamussa, että kaksoiskansalaisilta pitäisi voida törkeissä seksuaalirikosten tapauksissa poistaa kansalaisuus.

”Kyllä minä lähden siitä, että on kansallinen uhka, jos aivan perusarvojamme, yksilön koskemattomuutta, törkeällä tavalla loukkaa”, sisäministeri totesi.

Mykkäsen puoluetoveri, kokoomuksen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Petteri Orpo, ilmoitti puolestaan jo eilen Twitterissä, että ”kokoomus esittää lakien tiukentamista ulkomaalaisiin liittyvän rikollisuuden estämiseksi ja edellyttää lakien pikaista käsittelyä”.

Oulussa on epäiltyjä nyt yhteensä kuusitoista. Ylen mukaan he ovat kaikki ulkomaalaistaustaisia, ja heistä osa on tullut Suomeen turvapaikanhakijoina ja osa kiintiöpakolaisina.

Sinisten puheenjohtaja, Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho on vaatinut hallitusta ylimääräiseen istuntoon Oulun tapausten vuoksi.

Terhon puoluetoveri, Sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo esitti ajatuksiaan uudistuksista turvapaikkapolitiikkaan, jotta vuoden 2015 tilanne ei voisi toistua Suomessa ainakaan samassa laajuudessa. Euroopan unionin tasolla päätöksiä ei tunnu syntyvän.

Elo suosisi Itävallan mallia, jossa valtio on valmis ottamaan vastaan vain rajoitetun määrän turvapaikanhakijoita vuodessa. Enimmäismäärän täyttyessä turvapaikkaa voisivat hakea vain erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät, esimerkiksi lapset ja raskaana olevat naiset.

Itävallassa maksimimäärä oli viime vuonna määritelty 30 000:ksi uutispalvelu Deutsche Wellen mukaan. Pakolaiskriisivuonna 2015 Itävaltaan tuli turvapaikkahakemuksia 90 000. Se oli lähes kolminkertainen määrä Suomeen verrattuna.

Itävallassa maahanmuutto oli merkittävä vaaliteema syksyn 2017 parlamenttivaaleissa. Siellä suuriin voittajiin kuului oikeistopopulistinen vapauspuolue FPÖ, joka sai 26 prosenttia äänistä. Populistit pääsivät siellä muodostamaan hallituksen konservatiivis-oikeistolaisen kansanpuolueen ÖVP:n (äänistä 31,5%) kanssa.

Suomessa eduskunnan oppositio on arvostellut jyrkästi hallitusta sen hitaudesta puuttua ongelmiin.

”Sisäministeri Mykkänen virittelee toimenpideohjelmaa, pahasti myöhässä. Ohjelman sisällön on oltava kunnollinen ja konkreettinen. Enemmistölle suomalaisista eivät pääministerin nuhteet ja sisäministerin puuhastelu riitä”, perussuomalaisten kansanedustaja Tom Packalen kirjoitti Puheenvuorossa.

”Hallituksen on herättävä tähän hälyttävään tilanteeseen. Tarvitsemme nyt ennen kaikkea turvallisuudesta vastaavien viranomaisten resurssien vahvistamista, raiskauslainsäädännön uudistusta ja kriisiavun ohjaamista Ouluun”, sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Marin tiedotti.

Koska Suomen eduskuntavaaleihin on aikaa enää kolme kuukautta, on selvää, että humanitaarisesta maahanmuutosta on tullut nyt painava vaaliteema myös niihin.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.