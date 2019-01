STT: Kolme otettu kiinni epäiltyinä lapseen kohdistuneista törkeistä seksuaalirikoksista Helsingissä

Poliisi otti Helsingin Roihuvuoressa lauantai-iltana kiinni kolme ulkomaalaistaustaista miestä epäiltyinä lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta, kertoo Helsingin poliisin rikoskomisario Pekka Korhonen STT:lle.

Poliisin tutkinnassa olevan tapahtumasarjan epäillään tapahtuneen viimeisen kahden kuukauden sisällä. Poliisi ei ota kantaa epäiltyjen uhrien määrään eikä tiedota tapauksesta tässä vaiheessa enempää.

Oulun poliisi kertoi perjantaina aloittaneensa esitutkinnan neljästä uudesta seksuaalirikosepäilystä, jotka ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaisiin tyttöihin. Rikoksiin epäiltyjen on kerrottu olevan ulkomaalaistaustaisia nuoria miehiä. Oulun poliisilla on tutkittavana myös joulukuussa paljastunut tapaus, jossa epäillyt teot ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaaseen tyttöön kuluvan vuoden aikana. Tästä rikoksesta epäiltyinä on kahdeksan henkilöä.

