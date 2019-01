Seksuaalirikokset: Ministerin avustajalta kolme ehdotusta – ”Nyt mitataan poliittisen päätöksenteon uskottavuus”

Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin) erityisavustaja Petteri Leino (sin) esittää, että kolme kokonaisuutta on korjattava seksuaalirikoksiin syyllistyneiden osalta.

Ensimmäiseksi lainsäädäntöä on Leinon mukaan kiristettävä merkittävästi.

”Eduskunnan käsittelyssä olevat hallituksen esitykset on hyväksyttävä nykyisen eduskunnan aikana. Tarvittaessa hallituksen on annettava täydentäviä esityksiä”, hän kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Lisäksi viranomaisten resursseja on Leinon mukaan lisättävä ja toiminnan on oltava nykyistä uskottavampaa.

Kolmanneksi hän listaa, että tuomiovallan on huomioitava nykyistä paremmin kansalaisten oikeustaju ja moraalikäsitys.

”Tuomioiden on oltava nykyistä ankarampia. Ilman näitä toimia kansalaisten luottamus yhteiskuntaan rapautuu. Kansalaiset odottavat nyt nopeita ja tehokkaita toimia. Nyt mitataan poliittisen päätöksenteon uskottavuus”, Leino sanoo.

Hän huomauttaa, että ongelman ratkaisemiseen tarvitaan kaikkien eduskuntapuolueiden tuki.

”Viime päivien kommenttien perusteella olen vakuuttunut myös oppositiopuolueiden halusta tukea hallitusta nopeilla korjaavilla toimilla. Suomalaisella lainsäätäjällä on mahdollisuus näyttää mihin se kykenee. Aikaa on kaksi kuukautta.”

Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan hallituksen esitys, jonka tarkoituksena on kiristää lapseen kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia. Tämä laki on Leinon mukaan saatava voimaan vielä nykyisen eduskunnan aikana.

”Lainsäädännön on mahdollistettava törkeissä rikoksissa kansalaisuuden menettäminen ja ilman kansalaisuutta olevien karkottaminen. Kansanturvallisuus ja kansalaisten luottamus yhteiskuntaan eivät kestä, että Suomeen tullaan suojelun varjolla ja sen jälkeen itse aiheutetaan uhkaa, pelkoa ja tuhoa muille. Poliisin ja muiden viranomaisten resurssit sekä käytänteet pitää olla sellaiset, että näihin rikoksiin tartutaan välittömästi ja tehokkaasti. Valitettavasti nyt on jäänyt kansalaisille käsitys, että viranomaisten toiminta ei ole ollut riittävän aktiivista ja tehokasta. Näin ei voi jatkua.”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) huomautti lauantaina, että käytännön lainvalmistelutyö ei aina ole yksinkertaista.

”Meidän kaikkien oikeustaju sanoo, että teemme kaikkemme, ettei rikollisia tule Suomeen. Joka Suomeen tulee, lähtökohtana on, että täällä noudatetaan Suomen lakeja ja toimitaan Suomen arvojen mukaisesti tai täältä poistetaan. Käytännössä se ei ole ihan näin yksinkertaista, meitä sitoo kansainväliset sopimukset ja oma perustuslaki”, hän sanoi Oulussa tavattuaan kaupunginjohtoa yhdessä sisäministeri Kai Mykkäsen (kok) ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (sin) kanssa.

Sipilän mukaan sisäministeriössä on joulukuussa aloitettu lisätoimien selvittäminen ulkomaalaisten rikosten ennaltaehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi. Työssä selvitetään esimerkiksi kansalaisuuden myöntämiskriteerejä ja maahantulojärjestelmän toimintaa kokonaisuudessaan.

Lisäksi eduskunnassa on käsittelyssä kaksi hallituksen esitystä, joista toisessa puututaan turvapaikanhakijoiden uusintahakemusten väärinkäyttöön ja toisessa mahdollistetaan kansalaisuuden menettäminen esimerkiksi terrorismirikoksiin syyllistyneiltä kaksoiskansalaisilta.

Poliisi otti Helsingin Roihuvuoressa lauantai-iltana kiinni kolme ulkomaalaistaustaista miestä epäiltyinä lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta.

Oulun poliisi kertoi perjantaina aloittaneensa esitutkinnan neljästä uudesta seksuaalirikosepäilystä, jotka ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaisiin tyttöihin. Rikoksiin epäiltyjen on kerrottu olevan ulkomaalaistaustaisia nuoria miehiä. Oulun poliisilla on tutkittavana myös joulukuussa paljastunut tapaus, jossa epäillyt teot ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaaseen tyttöön kuluvan vuoden aikana. Tästä rikoksesta epäiltyinä on kahdeksan henkilöä.

