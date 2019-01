Hallitus ja eduskuntaryhmät hätäkokouksiin tiistaina - Juha Sipilä: ”Murheellisia uutisia Helsingistä”

Pääministeripuolue keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät koolle keskustelemaan toimista lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten estämiseksi. Myös hallitus kokoontuu saman aiheen vuoksi sekä tiistaina että perjantaina.

”Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat kaikin puolin tuomittavia. Kutsun eduskuntaryhmät koolle keskustelemaan toimenpiteistä nyt koettujen rikosten estämiseksi. Jokaisen Suomeen tulevan on elettävä maamme lakien mukaan ja kunnioitettava toisen ihmisen koskemattomuutta”, Kaikkonen kirjoittaa Twitterissä.

Aikaisemmin sunnuntaina oppositiopuolue sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman esitti, että eduskuntaryhmät kokoontuvat sopimaan seuraavista yhteisistä, vielä tällä vaalikaudella tehtävistä konkreettisista toimenpiteistä.

”Hyväksyessään nämä muutokset eduskuntaryhmät lähettäisivät vahvan yhteisen viestin siitä, että me päätöksentekijät pystymme nopeisiin ratkaisuihin ihmisten oikeudentajua vakavasti koettelevien rikosten ehkäisemiseksi”, hän kommentoi blogissaan.

Lindtman listaa kuusi toimenpide-ehdotusta, jotka eduskunta voi hänen mukaansa päättää vielä tällä vaalikaudella.

Ensimmäiseksi hän esittää, että eduskunnan hallintovaliokunta pyytää käsittelemäänsä kansalaisuuslain muutokseen liittyen, että hallitus selvittää ja tarvittaessa tuo eduskuntaan täydentävän esityksen, jolla kansalaisuuden menettäminen tulisi mahdolliseksi myös törkeiden väkivalta- ja seksuaalirikosten perusteella.

Lindtman ehdottaa lisäksi, että eduskunnan lakivaliokunta täydentää käsittelemäänsä lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevaa hallituksen esitystä koventamalla lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksia nykyisestä.

”Samassa yhteydessä lakivaliokunta muuttaa nykyistä raiskauskriminalisointia niin, että alle 13- vuotiaaseen lapseen kohdistunut sukupuoliyhteyden sisältänyt hyväksikäyttö tuomitaan törkeänä raiskauksena. Lakivaliokunta arvioi myös laajemmin nykyisten seksuaalirikoskriminalisointien ja niiden rangaistustasojen riittävyyttä ja esittää tarvittavat aloitteet lainvalmisteluun ryhtymiseksi”, hän lisää.

Lakivaliokunta voisi lisäksi Lindtmanin mukaan liittää hallituksen esitystä koskevaan mietintöönsä ponnen, jossa hallituksen edellytetään käynnistävän valmistelun riittävästi resursoidun poliisin erikoisyksikön perustamiseksi tutkimaan ja torjumaan internetissä tapahtuvaa rikollisuutta.

Viimeinen Lindtmanin ehdotus on, että eduskunta edellyttää, että hallitus tuo vielä tämän vaalikauden aikana eduskuntaan lisäbudjettiesityksen, jolla poliisin resursseja vahvistetaan ja osoitetaan poliisille lisävaroja erityisesti internetissä tapahtuvan ja lapsiin kohdistuvan rikollisuuden torjuntaan ja tutkimiseen.

”Lisäbudjetin tulee sisältää myös varoja nuoriin kohdistuvan sosiaalityön vahvistamiseen, sekä tarvittaessa Oulun tapausten sosiaaliseen jälkihoitoon tarvittaviin toimenpiteisiin”, hän kommentoi.

”Murheellisia uutisia Helsingistä”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri vastaa Lindtmanille sanomalla olevansa valmis istumaan alas ja esittämään koviakin keinoja rikosten ehkäisemiseksi. Samalla hän ihmettelee, miksi sdp ei kuitenkaan lähtenyt mukaan perussuomalaisten välikysymykseen aiheesta. Perussuomalaiset haastoi joulukuun alussa muut oppositioryhmät välikysymykseen siitä, onko hallitus onnistunut turvapaikkapolitiikassa, kotoutuksessa, kansalaisten suojelussa, yhteiskuntarauhan säilyttämisessä ja erityisesti lasten suojelussa.

”Keskusrikospoliisi on jo paljon aikaisemmin sanonut, että Oulun vyyhti on vain jäävuoren huippu. Toki on hyvä, että demaritkin vihdoin heräävät totuuteen, mutta ihmettelen, miksi vasta nyt”, hän kommentoi tiedotteessaan.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen toivoo, että eduskunnassa käsittelyssä olevat lakiesitykset seksuaalirikosten rangaistusten kiristämiseksi ja turvapaikkamenettelyn väärinkäytön ehkäisemiseksi etenevät nopeasti tällä vaalikaudella.

”Nyt on tärkeää varmistaa eduskunnassa, että ministeri Antti Häkkäsen esittämät kiristykset lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin tulevat viivytyksettä hyväksytyksi”, Jokinen sanoo tiedotteessaan.

Rikoslakiin ollaan tekemässä muutoksia oikeusministeri Häkkäsen esityksestä. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta korotettaisiin neljästä vuodesta kuuteen vuoteen vankeutta. Lisäksi rikoslakiin esitetään uutta törkeää lapsenraiskausta koskevaa rangaistusta, jonka maksimirangaistus vastaisi taposta saatavaa 12 vuoden tuomiota. Rangaistusasteikko olisi 4—12 vuotta vankeutta, joka merkitsisi vähimmäisrangaistuksen ankaroitumista kahdella vuodella. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019.

Jokinen sanoo suhtautuvansa myönteisesti Antti Lindtmanin yhteistyötarjoukseen, jotta lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten kiristykset saadaan hyväksyttyä viivytyksettä eduskunnassa.

Uusin alaikäisiin kohdistunut seksuaalirikosepäily tuli julki tänään sunnuntaina. Poliisi kertoi ottaneensa Helsingin Roihuvuoressa lauantai-iltana kiinni kolme ulkomaalaistaustaista miestä epäiltyinä lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta.

”Murheellisia uutisia Helsingistä. Nyt poliisi tutkii, oikeuslaitos tuomitsee. Ajatukseni ovat uhrissa ja hänen läheisissään. Jokaisella lapsella on oikeus koskemattomuuteen ja joka ikinen lapseen kohdistuva seksuaalirikos on liikaa”, pääministeri Juha Sipilä (kesk) kommentoi sunnuntai-iltana Twitterissä.

Oulun poliisi kertoi perjantaina aloittaneensa esitutkinnan neljästä uudesta seksuaalirikosepäilystä, jotka ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaisiin tyttöihin. Rikoksiin epäiltyjen on kerrottu olevan ulkomaalaistaustaisia nuoria miehiä. Oulun poliisilla on tutkittavana myös joulukuussa paljastunut tapaus, jossa epäillyt teot ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaaseen tyttöön kuluvan vuoden aikana. Tästä rikoksesta epäiltyinä on kahdeksan henkilöä.

Sininen tulevaisuus on vaatinut hallituksen hätäkokousta näiden tapahtumien vuoksi myös sunnuntaina. Juha Sipilä ilmoitti sunnuntaina, että hallitus kokoontuu Oulun ja Helsingin tapahtumien vuoksi neuvotteluun sekä tiistaina että perjantaina. Vielä lauantai-iltana Sipilä arvioi, ettei hallituksen hätäkokous ole tarpeen. Hän piti todennäköisenä, että Oulun tapauksista keskustellaan valtioneuvoston istunnossa torstaina.

