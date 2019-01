”Kuka tästä pannaan vastuuseen ja kenet pitäisi nostaa syytteeseen?” – Hjallis Harkimolta raju ulostulo sote-esityksestä IL-blogissa

Kansanedustaja, liikemies Harry ”Hjallis” Harkimo arvostelee kovasanaisesti hallituksen sote-esitystä, joka liittyy anestesialeikkauksiin eli nukutuksessa tehtäviin leikkauksiin. Hallitus esittää elektiivisten leikkausten siirtämistä yksityiselle sektorille. Elektiiviset leikkaukset ovat leikkauksia, jotka voidaan jättää tekemättä tai tehdä myöhemmin ilman, että siitä koituu potilaalle vaaraa.

Hallitus keskitti aiemmin nukutusta ja leikkaussaliolosuhteita vaativat leikkaukset vain suurimpiin sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen yhteispäivystys. Nyt se esittää mahdollisuutta ulkoistaa leikkauksia yksityisille yrityksille, jos jatkohoito yhteispäivystyksessä on 30 minuutin päässä.

”Tässä ei ole järjen hiventäkään. Kun tästä keskustelee keskustalaisten kanssa, he pitävät tätä kokoomuksen ajamana. Mutta keskustan ministeri Annika Saarikko tämän hyväksyi. Kuka tästä pannaan vastuuseen ja kenet pitäisi nostaa syytteeseen”, Harkimo kysyy IL-blogissaan.

”Oikea vastaus on suurimpien puolueiden välille syntynyt poliittinen kulttuuri. Siinä omasta hupenevasta vallasta pidetään kiinni ajamalla isoja järjestelmätason päätöksiä, jotka hyödyttävät puolueita ja niiden intressiryhmiä, mutta jotka eivät ole suomalaisten kokonaisedun mukaista. Se on tämän maan tapa. Kokoomus ajoi muutoksia ja keskustalaisten oli pakko hyväksyä ne, jotta he saisivat kokoomuksen pidettyä rivissä rakkaan maakuntansa takana”, hän jatkaa.

Harkimo muistuttaa, että yksityiset yrityksen etsivät maksimaalisia voittoja. Hän varoittaa, että sote-uudisuksen seurauksena henkilökuntaa siirtyy yksityiselle sektorille liikaa.

”Kohta yksityisellä on niin kova ote markkinaan, että ilman heitä ei pärjätä. Sen jälkeen hinnat nousevat ja kun vaihtoehtoja ei ole, terveyshuollon kustannukset räjähtävät käsiin. Vastuuta ei ota kukaan.”

Kokoomuksen entinen kansanedustaja, lääkäri Sirpa Asko-Seljavaara tyrmäsi hallituksen esityksen aikaisemmin viikolla täysin.

Perhe- ja peruspalvelu ministeri Annika Saarikon (kesk) mukaan esityksen on tarkoitus selventää sitä, että yksityinen ja julkinen taho on velvoitettu samanlaisiin kriteereihin ja toiminnan laatuvelvoitteeseen. Saarikon mukaan lähtökohta on jatkossakin se, että Suomessa leikkaustoiminta on säänneltyä ja lailla rajataan se, missä mitäkin leikkauksia voidaan tehdä.

”Tämä keskustelu rajautuu nyt siis sellaisiin operaatioihin, jotka ovat leikkausoperaatioita nukutuksella, ei koko erikoissairaanhoitoon, ei kaikkiin sairaaloihin, saati koko soten äärellä oleviin ratkaisuihin”, Saarikko korosti eduskunnan lähetekeskustelussa.

