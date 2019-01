Amerikkalaisyhtiö osti suomalaispoliitikon yrityksen miljoonilla – ”Minun ei periaatteessa tarvitse tehdä enää koskaan töitä”

Amerikkalaisyhtiö DoubleVerify on ostanut suomalaisen tekoäly-yhtiö Leikin, jonka perustaja ja pääomistaja on Piraattipuolueen poliitikko Petrus Pennanen. Kaupasta kertoo Kauppalehti.

Fysiikan tohtori Pennanen on Piraattipuolueen tuore puheenjohtaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu. Pennanen ei paljasta joulukuun lopussa solmitun käteiskaupan hintaa, mutta Kauppalehden analyytikko Ari Rajala arvioi kauppahinnaksi 7–10 miljoonaa euroa.

”Tämä lienee Suomen tekoälyklusterin ensimmäinen menestyksekäs exit. Toivottavasti näitä tulee jatkossa lisää. Yrityskaupat tuovat Suomeen rahaa, bisnestä ja töitä”, Pennanen sanoo Kauppalehdelle.

Leiki on erikoistunut sisältöanalytiikkaan ja mainonnan kohdentamiseen. Sen asiakkaita ovat mediayhtiöt, mainostajat ja mediatoimistot.

Pennanen jatkaa Leikin toimitusjohtajana ja uuden omistajan, DoubleVerifyn liiketoiminnan kehittäjänä. 25 henkilöä työllistävän Leikin toiminta jatkuu Suomessa entiseen malliin.

Pennanen oli Leikin suurin omistaja 36 prosentin potillaan. Hän ei vielä tiedä, mitä tekisi kaupasta saamillaan rahoilla.

”Minulla on ollut nyt kaupparahat kaksi viikkoa enkä ole ostanut niillä mitään. Pointti on se, että nyt voin ottaa rennommin. Minun ei periaatteessa tarvitse tehdä enää koskaan töitä vain sen takia, että pärjään. Minulla on nyt taloudellinen turva, eikä minun tarvitse stressata asiasta. Voin nyt keskittyä hyvän tekemiseen”, hän sanoo.

Leikin uusi omistaja on yritykselle entuudestaan tuttu kumppani DoubleVerify. Bränditurvallisuuteen keskittyvä amerikkalaisyhtiö tekee yhteistyötä muun muassa Facebookin ja Googlen omistaman YouTuben kanssa.

Leiki teki vuonna 2017 2,1 miljoonan euron liikevaihdolla 485 000 euron tuloksen.

