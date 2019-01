Kiistelty Katie Hopkins tapaa Laura Huhtasaaren Suomessa – ”Avustan suomalaisia puhumaan groomausjengeistä”

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Laura Huhtasaari tapaa tiistaina brittiläisen Twitter-vaikuttaja Katie Hopkinsin. Hopkins on kiistelty hahmo ja hänen näkemyksiään maahanmuutosta on syytetty rasistisiksi.

Twitterissä Hopkinsilla on kaikkiaan lähes 900 000 seuraajaa, joille hän on viime päivinä välittänyt viestiä etenkin Oulussa tehdyistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Seuraajilleen hän on raportoinut myös suomalaisuutisointia aiheesta.

”Matkalla Suomen Ouluun avustamaan paikallista poliisia, hallitusta, feministejä ja mediaa puhumaan heidän ongelmastaan siirtolaisten groomausjengeistä, joiden kohteena on 10-vuotiaat suomalaislapset”, Hopkins toteaa Twitterissä.

Toisessa tviitissään Hopkins kirjoittaa, että viranomaisten on ”aika tunnustaa oikea ongelma asiassa”.

Uuden Suomen tietojen mukaan Huhtasaaren ja Hopkinsin on määrä tavata Eduskunnassa.

Headed to #Oulu Finland to assist local police, government, feminists and media talk about their problem with migrant grooming gangs - targeting 10yr old Finnish children.

— Katie Hopkins (@KTHopkins) 12. tammikuuta 2019