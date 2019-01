Poliisin viime vuoden tilastojen ennakkotietojen mukaan poliisille ilmoitettujen seksuaalirikosten määrä on kasvanut eniten Helsingissä.

Uusi Suomi sai ennakkotilastot Poliisihallitukselta.

Poliisitarkastaja Pekka Heikkinen kommentoi Uudelle Suomelle, että kun väestö pakkautuu Helsinkiin, myös epäkohdat pakkautuvat sinne.

”Helsingissä tapahtumia on huomattavasti enemmän ylipäätään”, Heikkinen sanoo.

Tilastojen mukaan poliisille ilmoitettuja lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä oli viime vuonna Helsingissä 205. Kasvua edellisvuoteen verrattuna on lähes 70 prosenttia eli 84 tapausta. Ulkomaalaisten epäiltyjen osuus lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä oli viime vuonna noin 32 prosenttia Helsingissä.

Ilmoitusluvut sisältävät myös lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritykset sekä törkeät lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt.

Koko maassa poliisille ilmoitettuja lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä oli viime vuonna 1400, kun luku edellisvuonna oli 1188. Koko maassa ulkomaalaisten epäiltyjen osuus näissä oli 19,2 prosenttia.

LUE MYÖS: Siniset vaatii: Eduskunnan toimittava nyt – paikka poistaa kansalaisuus törkeisiin seksuaalirikoksiin syyllistyneiltä

Poliisille ilmoitettujen raiskausten lukumäärä oli Helsingissä viime vuonna 254. Edellisvuonna tapauksia oli ollut 60 vähemmän. Ulkomaalaisten epäiltyjen osuus Helsingin tapauksista oli lähes 54 prosenttia.

Luvussa ovat mukana epäillyt raiskaukset, törkeät raiskaukset sekä raiskauksen yritykset.

Koko maassa raiskausilmoituksia oli viime vuonna 1348, kun edellisvuonna luku oli ollut 1262. Ulkomaalaisten epäiltyjen osuus oli koko maassa 34 prosenttia.

Kaikista tietoon tulleista seksuaalirikoksista ulkomaalaisten osuus oli viime vuonna noin 25 prosenttia.

Oulun ja Helsingin poliisien tutkinnassa olevien lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikostapausten kohdalla on alettu puhua grooming-ilmiöstä. Väestöliitosta kerrotaan Iltalehdelle, että ilmiö on ollut Suomessa jo vuodesta 2006, mutta se on jatkuvasti yleistynyt digikanavien myötä.

LUE MYÖS:

Hallitus ja eduskuntaryhmät koolle tiistaina - Juha Sipilä: ”Murheellisia uutisia Helsingistä”

Lisätietoa Helsingin seksuaalirikosepäilystä – kaksi miestä vapautettu, ei syytä epäillä

Heikkinen sanoo, että osaltaan lisääntyneitä ilmoitusmääriä selittää tietoisuuden lisääntyminen.

”Istanbulin sopimuksen ja EU-direktiivin myötä poliisille ja monille muille viranomaisille on tullut velvollisuus tehdä enemmän töitä uhrien ohjaamiseksi palveluihin. Se on osaltaan aktivoinut erilaisia järjestöjä ja rikosuhripäivystystä. Kun nämä asiat ovat olleet esillä, tietoisuus näistä on lisääntynyt”, Heikkinen sanoo.

Hän toteaa, että seksuaalirikoksiin liittyy usein piilorikollisuutta sekä häpeää. Kun lisääntyneen avun ja tuen myötä uhrit rohkaistuvat kertomaan kokemastaan, taustalta voi paljastua useita tekoja kerralla.

Viime vuoden tilastotiedoista kertoi ensimmäisenä Yle Uutiset. Heikkinen totesi Ylelle, että seksuaalirikoksista epäiltyjen listalla ulkomaalaistaustaiset henkilöt ovat tilastoissa yliedustettuina ja tiettyjen maiden edustajat ovat määrällisesti eniten esillä. Heikkisen mukaan Irak, Afganistan ja Viro erottuvat kansalaisuuksien joukossa. LUE PUHEENVUOROSTA: Teppo Ovaskainen: Poliitikkojen on yhä vaikea puhua rikollisuuden ja turvapaikanhaun kytköksestä

Heikkinen kertoo, että vuonna 2017 tehtiin 900 karkotusta koskevaa päätöstä, joista 99 eli 11 prosenttia tehtiin rikosperusteisesti.

Seksuaalirikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten kohdalla karkotus ei välttämättä aina onnistu, jos tuomittu on kuolemanvaarassa lähtömaassaan, Heikkinen toteaa.

LUE MYÖS: Kiistelty Katie Hopkins tapaa Laura Huhtasaaren Suomessa – ”Avustan suomalaisia puhumaan groomausjengeistä”