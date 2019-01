Raiskauslait halutaan uusiksi – Ministeriö: Suostumuksen asema vahvistuisi

Oikeusministeriö ryhtyy selvittämään raiskauslainsäädännön uudistamista. Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) asettaa helmikuussa työryhmän lainsäädännön uudistamiseksi. Tavoitteena on, että suostumuksen asema raiskauksen tunnusmerkistössä vahvistuisi nykyisestä.

Esimerkiksi suomalaisia runsaasti puhuttaneessa tapauksessa Turun hovioikeus katsoi syksyllä 2017, ettei vuonna 1994 syntynyt mies syyllistynyt 10-vuotiaan lapsen raiskaukseen, koska syyttäjä ei kyennyt osoittamaan, että lapsi olisi vastustellut oraalista ja vaginaalista seksiä.

Työryhmän toisena keskeisenä tehtävänä työryhmällä on valmistella muutokset, joilla sukupuoliyhteys nuoren lapsen kanssa säädetään rangaistavaksi raiskausrikoksena.

Selvitystyö ei ehdi valmistua ennen kuin nykyinen eduskunta jää vaalitauolle maaliskuussa, vaan hallituksen esitys raiskauslainsäädännön uudistamiseksi valmistuu seuraavan eduskunnan käsittelyyn.

Oikeusministeri Häkkänen huomauttaa, että eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan lakiesitys lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikkojen kiristämisestä. Lisäksi hallituksen esityksellä säädettäisiin kokonaan uusi pykälä lapsenraiskauksesta.

”Rangaistusten kiristyksiä on jo viety eteenpäin. Esimerkiksi eduskunnan käsittelyssä on jo esitys, jossa säädettäisiin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten ankaroittamisesta. Käynnistin 2018 kesällä myös arvioinnin laajemman uudistuksen tarpeesta raiskaus- ja hyväksikäyttörikosten sääntelyssä. Uudistamisen tarvetta on löytynyt ja nyt valmistelu aloitetaan. Rikoslain muutokset on valmisteltava huolella, ilman kiihkoa, jotta vaikutukset ovat tavoitteiden mukaisia”, toteaa Häkkänen tiedotteessa.

Oikeusministeriö valmistelee vielä arviomuistiota raiskauslainsäädännöstä ennen uuden työryhmän aloittamista. Ministeriö korostaa tiedotteessaan, että raiskauslainsäädännön uudistaminen vaatii laajapohjaista valmistelua, koska kysymys on rikosoikeuden keskeisestä osa-alueesta.

LUE MYÖS:

Professorilta tyrmäys ministerille: ”Lapsen törkeässä raiskauksessa” vanha ongelma – ”Taas mietitään onko 10v. suostunut”