”Nyt pikkaisen jäitä hattuun” – Oikeusministeri Häkkäseltä tyrmäys pakolaissopimukseen puuttumiselle

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) ei lämpene hallituskumppani Sinisen tulevaisuuden ehdotukselle pakolaissopimukseen puuttumisesta.

Siniset ehdotti tänään YK:n pakolaissopimuksen tulkitsemista uudelleen ja perustuslain muuttamista siten, että törkeästä seksuaalirikoksesta tuomitun voisi karkottaa, vaikka lähtömaan turvallisuustilanne ei sitä muuten sallisi. LUE TARKEMMIN: Sauli Niinistön ”jäätävät sanat” nousivat nyt esiin – Siniset valmis puuttumaan pakolaissopimukseen

”Tuossa pintapuolisesti huomasin tuollaisen esityksen [sinisiltä] ja sanoisin, että nyt kannattaa pistää pikkaisen jäitä hattuun tässä asiassa. Ei perustuslain muutoksia voi yhtäkkiä tehdä tällaisissa kysymyksissä”, Häkkänen sanoi eduskunnassa tänään tiistaina.

”Minkään kiihkon vallassa minkään pykälän muuttaminen ei ole järkevää.”

LUE MYÖS: Nyt tuli koko eduskunnan linjaus – Nämä 3 lakia runnotaan läpi seksuaalirikosten takia

Häkkänen totesi, että perustuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaan henkilöä ei voi palauttaa, jos häntä lähtömaassa uhkaa kuolemantuomio.

”Näistä [kansainvälisistä sopimuksista] irtautumiselle ei todennäköisesti tässä salissa ole kovinkaan paljon kannatusta. Ylipäätään onko se järkevää, ja ylipäätään Suomi joutuisi irtautumaan ihmisoikeusjärjestelmän keskeisistä sitoumuksista? En pidä sitä kannatettavana”, Häkkänen sanoi.

Siniset esittivät, että lähtömaahan palauttaminen tehtäisiin poikkeuslain avulla.

”Poikkeuslakikulttuurista on luovuttu Suomessa jo ajat sitten. tällaisissa ydinkysymyksissä pitäisin hyvin epätodennäköisenä poikkeamisen perustuslaista. Pitää lukea se esitys, mutta en lähtökohtaisesti pidä sitä mitenkään järkevänä etenemislinjana”, Häkkänen sanoi.

Häkkäsen mukaan muutoksia on kuitenkin syytä tehdä. Eduskunnassa on laaja tahtotila vastata poliittisilla muutosehdotuksilla koko kansaa järkyttäneisiin Oulun ja Helsingin seksuaalirikoksiin.

”Pitää pitää samaan aikaan sydän lämpimänä, mutta kirkas järki linjana. Maahanmuuton järjestelmää pitää jossain määrin kiristää, kontrollia parantaa ja laittomasti maassa oleskelijoiden palautuksia nopeuttaa. Irakin kanssa ulkoministeriön on saatava palautussopimus mahdollisimman nopeasti aikaiseksi. Niiden ketkä odottavat palautusta Suomessa, niin heidän kontrolliaan pitää lisätä. En tarkoita mitään äärimmäisiä toimenpiteitä, mutta ei voi syntyä sellaista tilannetta, että Suomessa on tuhansia ihmisiä viranomaistoiminnan ulottumattomista, niin kuin on käynyt Saksassa”, oikeusministeri Häkkänen sanoi.

Häkkänen sanoo, että julkisuudessa on liikkunut toimenpide-ehdotuksia erilaisten asioiden kieltämiseksi, jotka jo tosiasiassa ovat lain nojalla kriminalisoitu.

”Olen nähnyt ehdotuksen, että pitäisi kieltää seksuaalissävytteisten viestien lähettely lapsille. No se on kriminalisoitu jo ajat sitten jo”, sanoo Häkkänen.

Eduskunta käsittelee parhaillaan eräiden seksuaalirikosten kuten törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön rangaistusasteikon kiristämistä.

”Se kiristää niin, että tavallisissa seksuaalisen hyväksikäytön tekomuodoissa voi tuomita tuomioistuin jatkossa maksimissaan kuusi vuotta kun nykyisin on neljä vuotta. Ja törkeimmissä tekomuodoissa mittari on nykyään 1-10 vuotta, mutta jatkossa se olisi 4-12 vuotta törkeissä lapsenraiskauksissa.”

”Täällä eduskunnassa on jo rangaistusten kiristämisen ohjelma ja paketti tuotu syksyllä. Nyt vain toivon, että eduskuntaryhmien puheenjohtajat ja muut saavat joukot riviin ja saadaan tämä hyväksyttyä tämän vaalikauden aikana”, Häkkänen toteaa.

LUE MYÖS:

Raiskauslait halutaan uusiksi – Ministeriö: Suostumuksen asema vahvistuisi

Sdp:n Sanna Marin: Turvapaikanhakijoiden seksuaalirikoksista puhuttava – mutta ”vastaus ei ole rajojen sulkeminen”

Näkökulma: Sietokyky ylittyy kaikilla – mutta poliitikkojen on yhä vaikea puhua seksuaalirikollisuuden ja turvapaikanhaun kytköksestä