Juuri nyt: Nyt tuli koko eduskunnan linjaus – Nämä 3 lakia runnotaan läpi seksuaalirikosten takia

Suurimman eduskuntapuolueen, pääministeripuolue keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen ilmoitti tänään tiistaina eduskunnassa eduskuntapuolueiden yhteisestä tahdosta koskien seksuaalirikosten ehkäisemistä ja niistä rankaisemista.

Sekä hallitus- että oppositiopuolueet ovat Kaikkosen mukaan valmiit edistämään kolmea hallituksen lakiesitystä, jotka on jo annettu eduskunnalle.

Nämä lakiesitykset ovat HE 212, HE 242 ja HE 272.

Hallituksen esitys 212 on rikoslain muutos, jossa kiristetään rangaistusasteikkoja lasten seksuaalisen hyväksikäytön osalta. Rikoslakiin on myös tulossa uusi lapsen raiskausta koskeva säännös. Kaikkosen mukaan tämä esitys on mietinnöllä lakivaliokunnassa, jonka on vielä katsottava mahdollisuus kiristää rangaistuksia lisää. Laki on saatava ripeästi läpi, eduskuntapuolueet linjaavat. LUE MYÖS: Oikeusministeri: Seksuaalirikosten rangaistukset kiristyvät – törkeästä lapsen raiskauksesta 4–12 vuotta vankeutta

Hallituksen esitys 242 koskee poliisin henkilötietolakia. Kaikkosen mukaan tämä lakimuutos ”on yksi työkalu viranomaisille torjua seksuaalirikoksia”.

Hallituksen esitys 272 koskee kansalaisuuslain muutosta siten, että tiettyihin rikoksiin syyllistynyt menettäisi Suomen kansalaisuuden. Esitys on Kaikkosen mukaan parhaillaan perustuslakivaliokunnalla mietinnöllä. Eduskunnan linjaus on se, että hallituksen tulisi selvittää, voisiko esitykseen tuoda mukaan myös törkeät seksuaalirikokset.

Kaikkonen sanoi, että eduskunnassa jo olevien lakiesitysten edistäminen ”on se vaihtoehto joka meillä on”, kun vaalikautta on enää muutama kuukausi jäljellä.

Suurimman oppositiopuolueen sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman korosti koko eduskunnan linjauksen poikkeuksellisuutta.

”Tämän vahvempaa viestiä ei voi tämä talo lähettää”, Antti Lindtman sanoi.

Kaikkosen mukaan valiokunnat varaavat lisäkokouksia, jotta nämä esitykset saadaan eteenpäin. Hallitusta eduskuntapuolueet kehottavat tekemään tarvittaessa lisäbudjettiesityksen lakimuutosten läpimenon varmistamiseksi.

