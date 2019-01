Ministeri Mykkänen: Poliisille lisää rahaa? – Asia esillä hallituksessa vielä tällä viikolla

Hallitus pohtii vielä tämän viikon aikana, voidaanko poliisille myöntää vielä lisärahoitusta ilmi tulleiden seksuaalirikosten tutkinnan turvaamiseksi.

”Se on yksi asia, jota nyt valmistellaan ja mietitään, onko sille riittävät mahdollisuudet. Se on tietysti valtiovarainministeriövetoinen asia ja pääministerilläkin on siihen sanansa sanottavana”, sanoo poliisitoiminnasta vastaava sisäministeri Kai Mykkänen (kok).

Hän ei halua arvioida julkisesti, minkä suuruusluokan lisäbudjetista mahdollisesti olisi kyse.

”Kyllä me tarvitsemme tietysti tuntuvia panostuksia nettipoliisiin ja ennaltaehkäisevään sosiaalitoimintaan. Mutta en nyt lähde heittämään numeroita”, Mykkänen jatkaa.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) korostaa, että poliisilla, syyttäjillä ja tuomioistuinlaitoksella on nykyisin jo ”kohtuullisen hyvät” resurssit.

”Jos lisäresursseja tulee vielä kevään aikana – päätetään vaikka lisäbudjetti tehdä, se katsotaan nyt vielä loppuviikosta – niin siinä tapauksessa pitää muistaa, että koko rikosketjun viranomaistoiminta pitää resursoida. Eli poliisi hoitaa vain esitutkinnan ja tiettyjen todisteiden keräämisen, mutta syyttäjä tekee oikeudellisen harkinnan siitä, ovatko todisteet oikeasti sellaisia, jotka viittaavat henkilön syyllistyneen rikokseen. Ja syyttäjä päättää, nostaako syytteen ja viekö asian tuomioistuimeen, jossa tuomari päättää myös teosta syytettyä kuultuaan, onko rikosta oikeasti tapahtunut. Jos resurssit eivät ole kaikkialta kohdallaan, niin homma ei etene”, Häkkänen toteaa.

Mitä tarkoittaa, että lisäbudjettia katsotaan loppuviikosta?

”Me käymme ministeriöiden kanssa keskustelua, mitä vielä voitaisiin tämän vaalikauden aikana näiden tiettyjen seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi jo tehtyjen toimenpiteiden lisäksi. Mitä ne voisivat olla? Sisäministeriö pohtii niitä tällä hetkellä. Oikeusministerinä voin sanoa, että en ole jättänyt mitään keinoja käyttämättä, vaan olen vienyt eteenpäin kaiken, jonka olen 1,5 vuoden aikana ehtinyt.”

