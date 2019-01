Oulun poliisi julkaisi tilaston seksuaalirikosilmoituksista – perustelee poikkeuksellista tiedottamista

Oulun poliisi kokoaa tiedotteessaan yhteen tämänhetkistä tilannetta Oulun seksuaalirikostapausten tutkinnassa. Lisäksi poliisi julkaisi samassa yhteydessä tilaston viime vuosilta koskien poliisille ilmoitettujen raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määriä Oulun poliisin alueella. Tilasto koskee poliisille tulleita ilmoituksia, ei ratkaistuja tapauksia.

Poliisi toteaa tiedotteessaan, ettei yleensä tiedota tutkinnassa olevista seksuaalirikoksesta muun muassa rikoksen uhrin yksityisyyden suojelemiseksi.

”Näistä tapauksista poliisi päätti tiedottaa, koska lyhyellä aikavälillä poliisin tietoon on tullut useita samantyyppisiä tapauksia. Nuorten ja vanhempien valistaminen ja varoittaminen nähtiin tarpeelliseksi uusien rikosten ennalta estämiseksi”, poliisi perustelee.

”Vaikka puheena olevissa rikoksissa ei näyttäisi olevan liittymiä keskenään toisiinsa, on tämän kaltaisten rikosten viimeaikainen määrä sekä niiden samankaltaiset piirteet erittäin huolestuttava asia”, poliisi myös toteaa.

Tämän hetken tilanteesta poliisi toteaa näin:

”Oulun poliisilaitos on tiedottanut yhteensä yhdeksästä tällä hetkellä tutkinnassa olevasta alaikäisiin 10 - 15 vuotiaisiin tyttöihin kohdistuneesta epäillystä seksuaalirikoksesta Oulussa. Teot ajoittuvat kesään ja syksyyn 2018. Kaikissa teoissa epäillyt henkilöt ovat ulkomaalaistaustaisia nuoria miehiä. Suurimpaan osaan on liittynyt yhteydenottaminen sosiaalisessa mediassa. Rikoksiin liittyen poliisilla on tällä hetkellä kymmenen henkilöä tutkintavankeudessa.”

Juttukokonaisuudet ovat poliisin mukaan seuraavat:

- Yhdessä tapauksessa tutkitaan laajempaa kokonaisuutta. Rikoksista vangittuna on kahdeksan miestä. Epäillyt teot ovat kohdistuneet yhteen henkilöön. Rikosnimikkeinä ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä raiskaus.

- Toisessa tapauksessa tutkitaan kahta Tuiran kaupunginosassa tapahtunutta seksuaalirikosta. Tekoja tutkitaan rikosnimikkeillä törkeä raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Epäillyt teot ovat kohdistuneet kahteen henkilöön. Tekoihin liittyen on vangittuna yksi henkilö.

- Neljännessä tapauksessa tutkitaan marraskuussa yksityisasunnossa tapahtunutta epäiltyä törkeää raiskausta ja törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Epäillyt teot ovat kohdistuneet yhteen henkilöön. Tekoihin liittyen on vangittuna yksi henkilö.

- Viidennessä tapauksessa tutkitaan lokakuussa tapahtunutta törkeää raiskausta ja törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.

- Tuoreimpana tutkintaan on tullut rikoskokonaisuus, jossa tutkitaan neljää seksuaalirikosepäilyä (tapaukset 6 - 9). Rikosnimikkeinä ovat raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Epäillyt teot ovat kohdistuneet neljään henkilöön. Teoista on otettu kiinni kolme miestä. Tähän juttukokonaisuuteen liittyen poliisi vahvisti yhden uhrin menehtyneen syksyn aikana. Hänen kuolemaansa ei epäillä liittyvän rikosta. Koska kyse on kuolemansyyn selvittämisestä, poliisi ei kerro asiasta enempää. Kuolemansyyn selvittämistä koskevat asiat ovat lain mukaan kokonaan salassa pidettäviä.

Poliisi kehottaa edelleen erityisesti nuoria tyttöjä ja nuorten vanhempia tarkkaavaisuuteen sosiaalisessa mediassa.

Poliisi myös rohkaisee tekemään rikosilmoituksen, jos epäilee itsensä tai läheisen joutuneen rikoksen uhriksi sekä rohkaisee lapsia ja nuoria kertomaan aikuiselle epäilyttävistä yhteydenotoista ja henkilöistä.