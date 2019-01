Näkökulma: Koko eduskunnalta kaksi väkevää linjausta – ja yksi heikko lenkki

Eduskuntapuolueiden ryhmäjohtajat antoivat tiistaina kolme konkreettista linjausta, joilla halutaan kiristää seksuaalirikosten rangaistuksia ja vastata kansalaisten huoleen Oulussa ja Helsingissä ilmenneistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

LUE TARKEMMIN: Nyt tuli koko eduskunnan linjaus – Nämä 3 esitystä runnotaan läpi seksuaalirikosten takia

Viimeinen jää linjauksena muita heikommaksi, eikä sen läpimenoon uskota kaikissa ryhmissä.

Nykyinen eduskunta istuu enää noin kaksi kuukautta ennen vaalitaukoa. Keskustan ryhmäjohtaja Antti Kaikkonen korostikin, että jokaiselta eduskunnalta jää aina lakiesityksiä käsittelemättä ja linjauksilla halutaan varmistaa, että nyt nämä kolme toimenpidettä on saatava valmiiksi.

Puolueiden ryhmäjohtajat katsovat, että törkeisiin lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa minimirangaistuksia on korotettava. Parhaillaan eduskunnan lakivaliokunta käsittelee lakiuudistusta, jolla nostetaan lapsen seksuaalisen hyväksikäytön maksimirangaistus nykyisestä neljästä vuodesta kuuteen vuoteen, ja että lakiin tulisi uusi pykälä, jonka mukaan sukupuoliyhteyden käsittävä törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö olisi aina lapsenraiskaus. Kaikkien puolueiden edustajat katsovat, että lakimuutokset on ”vietävä ripeästi läpi”.

Toiseksi ryhmäjohtajat haluavat, että eduskunta kiirehtii poliisien henkilötietojen käyttöä koskevaa lakiuudistusta. Se parantaisi poliisin mahdollisuuksia käyttää monipuolisemmin nykyisillä toimivaltuuksilla saatuja henkilötietoja seksuaalirikosten ja muiden rikosten torjunnassa.

Listan kolmas ja heikoin lenkki koskee kansalaisuuslain muutosta. Hallitus on tuonut eduskuntaan lakiesityksen, jolla halutaan viedä kansalaisuus terrorismiin syyllistyneiltä. Käytännössä laki koskisi ainoastaan kaksoiskansalaisia, koska Suomi on sitoutunut kansalaisuudettomuuden ehkäisyyn, eli että ainoata kansalaisuutta ei voida ottaa pois.

Muun muassa sisäministeri Kai Mykkänen (kok) on pitänyt julkisuudessa esillä, että hän haluaisi lakiin mukaan myös törkeät seksuaalirikokset.

Nyt tiistaina ryhmäjohtajat linjasivat, että hallituksen on nopealla aikataululla arvioitava mahdollisuus täydentää esitystä törkeillä seksuaali- ja väkivaltarikoksilla. Linjauksessa on nollavaatimuksen makua, koska hallitus voi toimivaltansa puitteissa ryhtyä selvittämään eri asioita ilman eduskunnan linjauksiakin.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok) kertoikin aiemmin tiistaina Uudelle Suomelle, että selvitystyö on jo ministeriössä käynnistynyt.

Kirjaus oli tehty taiten, koska esimerkiksi vihreät ja vasemmistoliitto suhtautuvat uudistukseen skeptisesti. Krista Mikkonen (vihr) ja Aino-Kaisa Pekonen (vas) arvioivatkin ennen kaikkien ryhmäjohtajien kokousta, että kansainväliset sopimukset voivat tulla asiassa hyvin nopeasti vastaan.

”Meidän täytyy noudattaa kansainvälisiä sopimuksia, ja olen ymmärtänyt, että se ei onnistu. Eikä siitä kannata lähteä ryhmäjohtajien kesken huutokauppaa käymään”, Mikkonen totesi.

”Kun lukee sitä hallituksen esitystä, joka on tällä hetkellä eduskunnassa sisällä, niin sen perusteella jo voinee todeta jo, että kansainväliset sopimukset, joihin Suomi on sitoutunut, estävät tämän tapaisen ratkaisun. Minusta se on ministeriön selvitettävä asia”, Pekonen jatkoi.

Viesti tuli selväksi: siinähän selvittävät, mutta läpi ei mene. Huomio päätyi lopulta ryhmäjohtajien linjapaperiin sulkeisiin. ”Velvoitetaan hallitus nopealla aikataululla arvioimaan mahdollisuus (kv-sopimukset huomioiden) täydentää esitystä törkeillä seksuaali- ja väkivaltarikoksilla”.

Kirjoittaja on Uuden Suomen toimittaja.

LUE MYÖS:

Ministeri Mykkänen: Poliisille lisää rahaa? – Asia esillä hallituksessa vielä tällä viikolla

”Nyt pikkaisen jäitä hattuun” – Oikeusministeri Häkkäseltä tyrmäys pakolaissopimukseen puuttumiselle