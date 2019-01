Kd:n puoluesihteeri joutui sairaalaan: ”Sairaus etenee puuduttaen kehoa – Kaikki muuttui yhdessä päivässä”

Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkä kertoo blogissaan sairastuneensa harvinaiseen tulehdukseen. Maanselkä kertoo, että hänen diagnoosinaan on ”määrittelemätön aivotulehdus” tai monijuurihermotulehdus, jota kutsutaan Guillain-Barren oireyhtymäksi.

”Aiheuttavaa syytä ei oikein aina tiedetä. Sairaudessa elimistön puolustusmekanismi ohjautuu omia hermoratoja vastaan, mikä lamaannuttaa kehoa vähitellen. Muutaman viikon ajan sairaus pahenee ja sitten tasaantuu, jonka jälkeen alkaa hidas toipuminen. Sairaus on varsin harvinainen, vain muutama tapaus 100 000 asukasta kohden vuosittain. Lääkärin mukaan toipuminen on erittäin yksilöllistä. Minun tapauksessa toipumisen ennuste on hyvä. Silti toipuminen työkuntoon voi kestää kuukausia”, Maanselkä kirjoittaa.

Hän kertoo tuntemuksistaan:

”Nyt jaloista on tunto hävinnyt lähes kokonaan ja sairaus etenee puuduttaen muutakin kehoa. Illalla pelottaa, mikä paikka enää aamulla liikkuu.”

Maanselkä kertoo blogissaan myös, miten sairaus ilmeni. Maanselkä joutui sairaalaan, kun seuraavana päivänä hänen piti olla vaaleista vastaavana puoluesihteerinä esittelemässä puolueensa vaaliteemoja.

”Kaikki muuttui yhdessä päivässä. Kävin torstaina työterveydessä ihmettelemässä jalkojen puutumista, sieltä ohjattiin Töölön tapaturmasairaalaan, josta Meilahden neurologiselle osastolle. Minulla oli aivan toisenlaiset suunnitelmat. Perjantaina piti olla KD:n vaali-info, olin valmis esittelemään vaalipäällikkönä ne ajatukset joilla KD voittaa vaalit. Vaaliteemana meillä on rakennetaan Suomi johon voit luottaa. Olin todella ylpeä uusista grafiikoista ja teemasta, ja koin jälleen onnistumista niiden suhteen. Eduskunnan sijaan makasin Meilahden kontrollihuoneessa. Sairaalapedillä luottamus Suomeen punnitaan. Oma elämä on muiden osaamisen armoilla”, Maanselkä kirjoittaa.

Maanselkä kertoo kaipaavansa lenkille. Hän uskoo selviävänsä sairaudesta kokemusta rikkaampana ja vielä jonain päivänä pääsevänsä juoksemaan.

