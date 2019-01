Keskustan kansanedustajalta kova ulostulo: ”Naisten ja tyttöjen vapaus Suomessa on uhattuna – meille vieraus suhtautuminen naisten oikeuksiin on rantautumassa tänne”

Keskustan lappilainen kansanedustaja Eeva-Maria Maijala kirjoittaa blogissaan viimeaikaisista seksuaalirikosepäilyistä.

”Naisten ja tyttöjen vapaus Suomessa on uhattuna. On tunnustettava, että meille vieras suhtautuminen naisen oikeuksiin on rantautumassa tänne”, Maijala kirjoittaa.

Maijala pelkää, että ”Oulun tapahtumat voivat olla vain jäävuoren huippu”, sillä osa seksuaalirikoksista ei tule ilmi. Poliisitarkastaja Pekka Heikkinen sanoi tällä viikolla Uuden Suomen haastattelussa, että lisääntyneitä epäiltyjen seksuaalirikosten ilmoitusmääriä selittää tietoisuuden lisääntyminen. Poliisille ja muille tahoille on tullut velvollisuus ohjata uhreja entistä aktiivisemmin palveluiden piiriin, mikä on puolestaan aktivoinut esimerkiksi rikosuhripäivystystä. Kun lisääntyneen avun ja tuen myötä uhrit rohkaistuvat kertomaan kokemastaan, taustalta voi paljastua useita tekoja kerralla, Heikkinen kertoi. LUE LISÄÄ: Poliisin uudet tilastot: Seksuaalirikosilmoitukset lisääntyivät eniten Helsingissä – raiskauksesta epäillyistä 54% ulkomaalaisia

Pääministeripuoluetta edustavan Maijalan mielestä päättäjillä on vastuu tehdä jotain rikosilmiölle.

”Monien huomio keskittyy siihen, että useiden viimeaikaisten törkeiden seksuaalirikosten tekijät ovat ulkomaalaisia ja usein tietyiltä lähtöalueilta. Tietenkin suurin osa tähän maahan tulevista ulkomaalaisista on kunnon väkeä, mutta näiden rikosten luonnetta ei voi kuitata vain yksittäistapauksina ja sen sanomisella, että luotamme oikeuslaitokseen tai että raiskaavathan ne suomalaisetkin. Päättäjillä on vastuu siitä, että uudenlaisen rikosilmiön rantautuminen Suomeen tunnistetaan ja sitä vastaan taistellaan”, Maijala kirjoittaa.

Tosin viime päivinä keskustelussa on tuotu esiin, että seksuaalirikokset eivät ole mikään uusi ilmiö. Tämän otti esiin esimerkiksi poliisitaustainen kansanedustaja Kari Tolvanen (kok) Politiikkaradiossa. Myös niin sanotusta groomingista eli netissä houkuttelusta on puhuttu jo vuosikausia, on Väestöliitto kertonut.

Maijalan mukaan törkeimpien rikosten rangaistuksia tulisi koventaa entisestään. Hän toisaalta myöntää, ettei rangaistusten koventaminen poista tekoja.

”Joka tapauksessa törkeisiin rikoksiin syyllistyvät ulkomaalaiset ovat voitava karkottaa ilman, että kukaan alkaa kauhistella pakkopalautuksia”, Maijala vaatii.

LUE MYÖS:

Oulun poliisi julkaisi tilaston seksuaalirikosilmoituksista – perustelee poikkeuksellista tiedottamista

Nyt tuli koko eduskunnan linjaus – Nämä 3 lakia runnotaan läpi seksuaalirikosten takia