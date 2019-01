Tilastokeskuksen luvut julki: Raiskaukset +7,5 % – Seksuaaliset ahdistelut ryöpsähtivät

Tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä kasvoi kokonaisuutena 13,8 prosenttia edellisvuodesta vuonna 2018, Tilastokeskus kertoo.

Raiskauksia ilmoitettiin 7,5 prosenttia enemmän ja seksuaalisia ahdisteluja 27,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Raiskauksia ilmoitettiin yhteensä 1338 eli 93 tapausta enemmän kuin vuonna 2017. Raiskausrikosten kokonaismäärä oli alle vuoden 2017 tason vielä heinäkuussa, mutta elo-syyskuussa ilmoituksien kokonaismäärä ylitti vuoden 2017 tason.

Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1363, mikä on 16,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi ilmoitettiin 1019 muuta seksuaalirikosta. Näistä 529 oli seksuaalista ahdistelua, mikä on 115 tapausta (eli 27,8 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2017, mutta yhtä paljon kuin vuonna 2016.

”Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja”, Tilastokeskus muistuttaa.

Poliisi kertoi ulkomaalaisten osuudesta

Poliisi kertoi jo aiemmin tällä viikolla ennakkotietoja viime vuoden seksuaalirikostilastoista. Poliisi kävi läpi myös ulkomaalaisten osuutta seksuaalirikoksista epäiltyjen henkilöiden joukossa. Koko maassa poliisille ilmoitetuissa lapsen seksuaalisissa hyväksikäytöissä ulkomaalaisten epäiltyjen osuus oli 19,2 prosenttia. Raiskausilmoituksissa epäillyistä oli ulkomaalaisia 34 prosenttia.

LUE LISÄÄ: Poliisin uudet tilastot: Seksuaalirikosilmoitukset lisääntyivät eniten Helsingissä – raiskauksesta epäillyistä 54% ulkomaalaisia

Kaikista tietoon tulleista seksuaalirikoksista ulkomaalaisten osuus oli viime vuonna noin 25 prosenttia. Ulkomaan kansalaisten osuus Suomen väestöstä on alle viisi prosenttia.

Poliisin mukaan seksuaalirikokset lisääntyivät eniten Helsingissä. Poliisille ilmoitettujen raiskausten lukumäärä oli Helsingissä viime vuonna 254, kun edellisvuonna tapauksia oli 60 vähemmän. Ulkomaalaisten epäiltyjen osuus Helsingin tapauksista oli lähes 54 prosenttia. Poliisille ilmoitettuja lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä oli viime vuonna Helsingissä 205, missä oli kasvua edellisvuoteen verrattuna lähes 70 prosenttia. Ulkomaalaisten epäiltyjen osuus lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä oli viime vuonna noin 32 prosenttia Helsingissä.

Väkivaltarikokset vähentyivät hieman

Muuten väkivaltarikokset ovat vähentyneet. Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin 33 200, mikä on 360 tapausta (1,1 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2017. Toisaalta henkirikoksia tuli ilmi 90 mikä on 17 tapausta enemmän kuin vuonna 2017.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuonna 2018 kaikkiaan 439 200 rikoslakirikosta, mikä on 800 tapausta (0,2 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2017. Omaisuusrikoksia tuli tietoon 205 100, mikä on 2,7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia.

LUE MYÖS: Oulun poliisi julkaisi tilaston seksuaalirikosilmoituksista – perustelee poikkeuksellista tiedottamista