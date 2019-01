Keskusta haluaa turvapaikanhaun pois Euroopasta: ”Hallitumpaa on ottaminen suoraan pakolaisleireiltä tai järjestelykeskuksista”

Pääministeripuolue keskusta ja oppositiopuolue vihreät lisäisivät molemmat poliisien määrää 650 poliisiviralla. Asia käy ilmi puolueiden torstaina julkistamista turvallisuuslinjauksista. Keskusta esittää lisäksi turvapaikanhakujärjestelmän merkittävää uudistusta Euroopassa.

Vihreiden poliisiluku löytyy vihreän eduskuntaryhmän ehdotuksista lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaalirikollisuuden torjumiseksi. Ryhmä nostaisi poliisien määrän 650:llä viralla 7850:een poliisiin.

”Erityisen tärkeää on nettipoliisitoiminnan vahvistaminen, jotta nettisaalistamiseen, kiusaamiseen ja vihapuheeseen voidaan puuttua paremmin. Lisäresursseja tulee erityisesti kohdentaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten paljastamiseen, ennaltaehkäisyyn ja selvittämiseen”, vihreät linjaa.

Myös keskustan torstaina julkistetussa sisäisen turvallisuuden ja oikeuspolitiikan linjauksessa on vaatimus siitä, että poliisien määrää pitää pystyä nostamaan 7200 poliisin tasosta 7850 poliisin tasoon vuoteen 2023 mennessä. Keskusta haluaa lähipoliisin koko maahan.

”Suomessa on tähän saakka ollut valmiutta uudistaa vain poliisin hallintorakenteita, jopa kolmeen kertaan lyhyessä ajassa. Kunnollisiin tehtävälähtöisiin kokonaisuudistamisiin ei ole ollut valmiutta. Vaikka Suomi on laaja maa, on poliiseja silti väkimäärään nähden vähiten verrattuna muihin Pohjoismaihin”, perustelee linjatyöryhmää johtanut kansanedustaja Antti Kurvinen.

Keskusta: Turvapaikanhausta kiintiöpakolaisuuteen

Keskusta linjaa lisäksi, että maahanmuuton ”painopistettä on vakaasti siirrettävä kohti kiintiöpakolaisuutta EU:n tehokkaan ulkorajojen valvonnan avulla”. Puolueen mielestä suoraa turvapaikanhakua ”hallitumpi ja inhimillisempi vaihtoehto on kiintiöpakolaisten vastaanottaminen suoraan pakolaisleireiltä tai Euroopan rajoille perustettavista järjestelykeskuksista”.

”Näin voimme ottaa vastaan kaikista hädänalaisimpia, tutkia turvapaikan myöntämisen edellytykset etukäteen, varmistaa turvallisuustekijät sekä aloittaa kotouttamisen heti henkilön saapuessa maahan”, keskusta linjaa.

Turvapaikanhakujärjestelmän siirtämistä Euroopan ulkopuolelle tai Euroopan rajamaille perustettaviin keskuksiin on esittänyt muun muassa kokoomuslainen sisäministeri Kai Mykkänen sekä hallituspuolue Siniset. Aihe on ollut toistuvasti esillä myös eurooppalaisessa keskustelussa, mutta järjestelyn toteutumista on pidetty epätodennäköisenä. Lue myös: Sisäministeri: Turvapaikkajärjestelmä tullut tiensä päähän – hallitsematon rajanylitys korvattava kiintiöpakolaisilla

Myös Sipilän hallituksen ja siten Suomen virallinen linja EU-pöydissä on ollut, että Suomi pyrkisi kääntämään painopistettä turvapaikanhausta kiintiöpakolaisjärjestelmään. Lue lisää: Juha Sipilä: Tällaista siirtolaispolitiikkaa Suomi ajaa Eurooppaan

”On myös selvää, että turvapaikkahakemusten käsittelyaikoja on saatava merkittävästi lyhennettyä”, työryhmän johtaja Kurvinen sanoo tiedotteessa.

Keskustan mukaan maahanmuuttopolitiikassa ei ole kysymys vain rajat kiinni- tai rajat auki-politiikasta, vaan vaihtoehtona on myös sekä inhimillinen että järkevä maahanmuuttopolitiikka.