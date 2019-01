”Se maksaisi 200 €/päivä” – Ministeri Mykkänen ja perussuomalaisten Meri ottivat yhteen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden säilöönotosta

Oppositiopuolue perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri ja sisäministeri Kai Mykkänen (kok) sanailivat kiivaasti maahanmuuttopolitiikasta eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

Meri sanoi kysymyksensä yhteydessä, ettei hallituksella ole ollut riittävästi halua tiukentaa maahanmuuttopolitiikkaa.

”Hallitukselta kysyn: Aiotteko te ottaa viimein vähintään laittomasti maassa olevat ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet säilöön suomalaisten turvallisuuden takaamiseksi?” Meri kysyi.

Sisäministeri Mykkänen listasi vastauksessaan lukuja ja kertoi, että vaarantavien henkilöiden säilöönottoon ja kiinniottoperusteisiin on tulossa tarkennusta.

”Edustaja Meren mukaan hallitus on ollut hidas. Hallitus, joka perussuomalaisten mukana ollessa neuvotteli turvapaikkapoliittisen ohjelman, sai vuodessa kesästä 2015 voimaan seitsemän lakimuutosta, joilla turvapaikkajärjestelmää tiukennettiin ja hallitsematon maahanmuutto Suomeen tyrehtyi. Seitsemän lakia tuli voimaan vuodessa, siis 2016 syksyllä voimaan. Tämän jälkeen on tehty toinen mokoma pelkästään lakeja, 80 toimenpidettä, ja kuten Meri viittasi, vuoden alussa voimaan tuli – kiitos eduskunnalle, että syksyllä käsittelitte nopeasti – karkotuksia, oleskeluluvan perumista mahdollistava laki, jolla nimenomaan törkeisiin rikoksiin syyllistyneet voidaan karkottaa. Mitä tulee kysymykseen uusista toimenpiteistä, käännämme kiviä, vaikka perustuslain – jonka Meri tuntee hyvin – myötä meillä on hyvin karikkoinen ympäristö, mitä kaikkea voi tehdä. Tässä täytyy olla oikeudenmukainen. Mutta käännämme kiviä, miten voimme hallita tilannetta entistä paremmin. Ja sen osalta kysymys myös siitä, että vaarantavien henkilöiden osalta säilöönotto- ja kiinniottoperusteita tarkennetaan on meidän pöydällä.”

LUE MYÖS: Ulkomaalaisten karkotuksia nopeutettiin 1.1.2019 – Myös uusintahakemusten ”väärinkäyttöön” halutaan puuttua

Meri vastasi Mykkäselle, että maahanmuuttopolitiikkaa tiukennettiin silloin, kun perussuomalaiset oli hallituksessa vuosina 2015–2017.

”Meidät heitettiin ulos, jos muistatte tämän. Pysytään kuitenkin faktoissa”, Meri piikitteli.

Hän tivasi uudelleen Mykkäseltä, onko laittomasti maassa olevien ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden säilöönottoon tulossa esitys.

”Puhutte perustuslaista ja oikeudenmukaisuudesta. Miten te voitte käyttää sanaa oikeudenmukaisuus tässä keskustelussa? Mikä on oikeudenmukaista suomalaisten turvallisuuden kannalta?” Meri myös kysyi.

”Kyllä tulee säilöönoton ja kiinnioton säännösten tarkennuksia, joilla pystytään puuttumaan paremmin”, Mykkänen vastasi.

Ministeri kuitenkin jatkoi huomauttamalla, ettei kaikkia kielteisen päätöksen saaneita voida ottaa säilöön ja tämä myös tulisi kalliiksi.

”Jos kaikki kielteisen päätöksen saaneet otettaisiin säilöön, 200 euroa päivä, 10 000 henkilöä tällä hetkellä suunnilleen – 365 miljoonaa euroa vuodessa. Jos tällä rahalla voisin estää seksuaalirikoksia, tekisin sitä huomattavasti tehokkaammin kuin ottamalla henkilötä säilöön, joista 90 prosenttia ei ole vaara suomalaisille tytöille, lapsille, aikuisille. Ja se mitä tulee oikeudenmukaisuuteen: meidän tulee aidosti tehdä toimia jotka kohdistuvat erityisesti ulkomaalaisiin, koska meillä on tietty segmentti ulkomaalaisia, jotka ovat täällä ilman oleskelulupaa tai syyllistyvät rikoksiin. Heistä pitää päästä eroon. Tässä on yhteinen tahtotila ja niitä toimia viedään eteenpäin ja on viety tähänkin asti. Mutta samalla olisi väärin leimata tuhannet ulkomaalaiset ihonvärin perusteella, ikään kuin päästä heistä eroon, vaikka he toimivat täysin moitteettomasti. Minä puhuin tässä oikeudenmukaisuudesta, joka sisältyy perustuslakiimme, mutta ilmeisesti teillä on eri käsitys asiasta”, Mykkänen sanoi.

LUE MYÖS: Kokoomuslaiset: ”6000 turvapaikanhakijaa kadonnut” – hallitukselta lisäraha ulkomaalaisvalvontaan