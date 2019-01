Petteri Orpolta selitys vuoden 2015 tapahtumille: ”Me emme voineet pysäyttää – He olisivat voineet hakea turvapaikkaa joka tapauksessa”

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo on vastannut tänään useassakin eri tilaisuudessa kysymyksiin siitä, miksi Suomi ei palauttanut valvontaa rajoilleen vuonna 2015, kun turvapaikanhakijoita tuli Suomeen runsaasti. Orpo toimi tuolloin sisäministerinä.

Ensin Orpoa kuumotti asiasta eduskunnan kyselytunnilla tähtiliikkeen kansanedustaja Paavo Väyrynen, joka syytti hallitusta ”ääriliberaalista maahanmuuttopolitiikasta”.

”Kysyn hallitukselta, miksi Suomi ei ole palauttanut rajavalvontaa, kuten Tanska, Ruotsi ja Norja ovat tehneet. Tämähän ei merkitsisi rajojen sulkemista, niin kuin on väitetty, vaan rajaviranomaisten valtuuksien vahvistamista tällaisten ikävien tapahtumien estämiseksi”, Väyrynen kysyi viitaten erityisesti syksyyn 2015.

Orpo vastasi Väyryselle, ettei Suomi olisi voinut pysäyttää turvapaikanhakijoita rajalle.

”Kun koko Eurooppa jäi yllätetyksi tämän turvapaikanhakuvyöryn alle, joka kohdistui sitten myöskin Suomeen, niin me toimimme silloin hyvinkin määrätietoisesti, ja käytännössä kaikki Suomen ulkorajat, Euroopan unionin ulkoraja Venäjälle, piti tukkia. Siinä oli omat hankaluutensa, siihen löytyi ratkaisu. Laivareitit, lentoliikenne saatiin käytännössä tukittua niin, että turvapaikanhakua näistä ei tullut, mutta meillä oli Euroopan unionin sisäraja Ruotsin kanssa. Silloin selvitettiin asiaa hyvin tarkasti hallituksen piirissä sekä viranomaisilta, Rajavartiolaitokselta että oikeusoppineilta, kävin silloisena sisäministerinä hallintovaliokunnassa, ulkoasiainvaliokunnassa, eduskunnan suuressa salissa keskustelemassa, ja yhteinen selkeä näkemys ja tulkinta oli siitä, että rikkomatta Suomen tekemiä kansainvälisiä sopimuksia tai rikkomatta omaa lakiamme me emme voi pysäyttää turvapaikanhakijoita rajalle, olla ottamatta heidän turvapaikkahakemustaan. Siihen ei olisi sisärajatarkastus tehnyt muutosta. He olisivat voineet hakea turvapaikkaa joka tapauksessa”, Orpo sanoi.

Heti kyselytunnin jälkeen Orpolle tuli useampikin samanlainen kysymys Ilta-Sanomien vaalitentissä, jossa kaikki kysymykset ovat tulleet suoraan kansalaisilta.

Orpo toisti käytännössä samat asiat kuin mitä hän Väyryselle eduskunnassa oli sanonut.

”Meillä ei olisi ollut mahdollisuutta jättää turvapaikanhakijoita Ruotsin rajalle”, Orpo sanoi. Syynä tähän olivat Orpon mukaan Suomen perustuslaki sekä kansainväliset sitoutumukset, joihin Suomi on sitoutunut.

Tilanne ei Orpon mukaan mahdollistanut sitä, että ”rajavartiolaitos olisi pistänyt puomin rajalle”. ”Tämä on yksiselitteisesti näin”, Orpo vakuutti.

