”Vierastan perussuomalaisten erottelupolitiikkaa” – Li Andersson ja Jussi Halla-aho ottivat IS-tentissä yhteen etnonationalisteista

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kritisoi Ilta-Sanomien vaalitentissä perussuomalaisten puheenjohtajaa Jussi Halla-ahoa siitä, ettei Halla-aho Anderssonin mielestä tuominnut tarpeeksi selvästi perussuomalaisten nuorten etnonationalistisia kantoja.

IS-tentissä kysymykset puoluejohtajille tulivat kansalaisilta. Yksi kysymys koski perussuomalaisten nuorten kantoja, joista Uusi Suomi hiljattain kertoi.

Kansalaisen kysymys kuului näin:

”PS-Nuorissa viljellään etnonationalismia ja rotuerottelun mieleen tuovia kannanottoja. Viimeksi PS-Nuoret ilmoitti vastustavansa etnisistä syistä ulkomaalaisten adoptioiden tukemista, uhkaavat PS-Nuorten mukaan Suomen kansan säilymistä. Näistä kannanotoista huolimatta PS-Nuorten puheenjohtaja on perussuomalaisten eurovaaliehdokas. Miksi?”

Halla-aho totesi, että etnonationalismissa on kyse käsityksestä ja määritelmästä siitä, kuka on suomalainen. Hän sanoi, että nuorisojärjestöillä on tapana ottaa radikaaleja kantoja.

”Nuorisojärjestöillä on tapana ottaa radikaalimpia kantoja erilaisiin kysymyksiin. Tämä ei millään tavalla rajoitu perussuomalaisiin. Perussuomalaisissa nuorissa on monilla ihmisillä tällainen etnonationalistinen käsitys ja määritelmä siitä, kuka on suomalainen. Tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys: Tarkoittaako suomalainen ketä tahansa, jolla on Suomen passi vai onko siinä kyse kielen, kulttuurin, sukujuurten jonkinlaisesta yhdistelmästä. Mutta itse en pidä tällaista politiikassa tarpeellisena. Minä vastustan huonoa maahanmuuttoa siksi, että se tekee tästä yhteiskunnasta huonomman paikan sekä julkisen talouden kannalta että ihmisten turvallisuuden kannalta. Tässä suhteessa se, että miten määritellään suomalaisuus ei ole mielestäni millään tavalla relevanttia. Toisaalta uskon siihen, että kun eri tavalla ajattelevat ihmiset ovat kuitenkin saman katon alla ja käyvät keskustelua tästä aiheesta, niin se myös jalostaa itse kunkin ajattelua ja kenties radikaalimmat aatteet muuttuvat sitten hiukan maltillisemmiksi ajan kanssa. Tässä on kuitenkin kyse nuorista ihmisistä”, Halla-aho sanoi.

Andersson tarttui tähän vastaamalla, että hänen mielestään kysymys on relevantti. Andersson toi esiin olevansa itse suomenruotsalainen, joka ei etnonationalistien mielestä kuulu Suomeen.

”Kyllä se nyt aika erikoista on, jos ei puoluejohtaja selväsanaisesti pysty tuomitsemaan nuorisojärjestön kannanmuodotusta tällaisessa kysymyksessä, olkoon sitten nuoriso kuinka radikaalia tahansa”, Andersson sanoi.

”Yksi syy miksi keskustelu on niin hankalaa on se, että suomen kielessä ei ole erillistä sanaa suomalaiselle etnisyytenä ja suomalaisille kansalaisena”, Halla-aho sanoi tähän.

Halla-aho jatkoi, että jos hän itse muuttaisi Somaliaan ja saisi Somalian kansalaisuuden, hän olisi somalialainen muttei varmasti kenenkään mielestä somali. Halla-aho myös piikitteli Anderssonia siitä, ettei tämän lailla pöyristy erilaisista mielipiteistä.

”Puolueelle, joka haluaa profiloitua politiikkaa uudistavana voimana tämä on pahinta saivartelua mitä olen ikinä kuullut”, Andersson vastasi Halla-aholle.

”Puhutaanpa saamelaisista, Suomen tataareista, Suomen romaniväestöstä, juutalaisista. Suomi ei olisi Suomi ilman näitä ihmisiä. He ovat osa Suomea”, sanoi vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto.

Halla-ahon mukaan esimerkiksi saamelaisten on syytäkin olla ylpeitä saamelaisuudestaan.

”Nämä vähemmistöt kuuluvat Suomeen. Mutta ne ovat erillisiä etnisyyksiä. On omituista, jos tässä maassa on yksi etninen ryhmä, joka ei saa pitää itseään etnisenä ryhmänä – nimittäin me suomalaiset”, Halla-aho sanoi.

Andersson sanoi vierastavansa ”perussuomalaisten erottelupolitiikkaa”.

”Te kuulette, kuinka tarkasti tässä koko ajan erotellaan eri etnisyyksiä, eri ryhmiä. On hyvin pieni askel siihen, että ruvetaan arvottamaan näitä eri etnisyyksiä suhteessa toisiinsa. Silloin ollaan tekemässä politiikkaa tavalla, jota en millään tavalla halua allekirjoittaa enkä halua nähdä, en Suomessa enkä missään muualla”, Andersson sanoi.

Halla-ahon mielestä Suomen kansalaisuus, Suomen passi on liian helppoa saada.

”Se tekee suomalaisuudesta liian halvan”, Halla-aho sanoi.

