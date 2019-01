Maahanmuutto: Nyt perataan Suomen kansainväliset sopimukset

Ulkoministeriö käy läpi Suomen kansainväliset sopimukset ja selvittää, voitaisiinko niitä muuttamalla hallita maahanmuuttopolitiikkaa nykyistä paremmin, tiedottaa hallitus.

Hallitus kokoontui tänään perjantaina neuvotteluun koskien lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta.

Hallituspuolue siniset esitti tiistaina, että Suomen pitäisi voida tulkita uudelleen YK:n pakolaissopimusta törkeistä seksuaalirikoksista tuomittujen kohdalla. Puolueen mielestä tuomion saaneen pitäisi voida palauttaa myös sellaiseen maahan, jossa ei ole turvallista. LUE LISÄÄ: Sauli Niinistön ”jäätävät sanat” nousivat nyt esiin – Siniset valmis puuttumaan pakolaissopimukseen

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) tyrmäsi ehdotuksen tuoreeltaan ja totesi, ettei perustuslain muutoksia voi äkkiseltään tehdä. Häkkänen myös sanoi, että perustuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaan henkilöä ei voi palauttaa, jos häntä lähtömaassa uhkaa kuolemantuomio. LUE LISÄÄ: ”Nyt pikkaisen jäitä hattuun” – Oikeusministeri Häkkäseltä tyrmäys pakolaissopimukseen puuttumiselle

Hallitus kertoi myös käyneensä läpi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden tilannetta.

”Erityisesti Irakin kanssa palautuksia on tehostettava. Tässä Suomi kääntyy EU:n komission puoleen ja käy jatkossa myös neuvotteluja samankaltaisessa tilanteessa olevien maiden kanssa”, hallitus toteaa.

Sinisten puheenjohtaja, kulttuuri-, urheilu- ja eurooppaministeri Sampo Terho sanoo nyt tiedotteessa näin:

”Hallitus on tänään päättänyt käynnistää selvityksen kansainvälisten sopimusten uudelleenarvioinnista Suomen näkökulmasta ja käy EU-komission kanssa keskusteluja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palauttamisesta. On tärkeä kysymys minkälaista tulkinnanvaraa eri sopimuksissa on. Kaikkein paras keino koko turvapaikkajärjestelmän ja sen lieveilmiöiden korjaamiseen on koko turvapaikkaprosessin siirtäminen EU:n ulkopuolelle. Suomella on unionin tulevana puheenjohtajana erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa tämän linjauksen toteutumiseen.”