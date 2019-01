Ihmisoikeusjärjestöjen ulostulo: ”Tarvittiin rasistissävytteinen spektaakkeli – Vaatimukset raiskaustuomioiden koventamisesta ja uhrin suojaamisesta kaikuneet kuuroille korville vuosikymmeniä”

19 ihmisoikeusjärjestön ja -verkoston kannanotossa kritisoidaan julkista keskustelua, joka leimahti Oulun lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosepäilyiden seurauksena.

Kannanotossa ovat mukana muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa ajava Seta, Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura Etmu sekä Monika-Naiset liitto, joka tarjoaa erityispalveluita väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja -lapsille. Katso koko lista mukana olevista tahoista jutun lopusta.

Kannanotossa huomautetaan, että seksuaalirikosilmiöt ovat rakenteellinen osa yhteiskuntaamme.

”Tämänhetkisen keskustelun pinnallisuus ja sen muukalaisvihamielinen pohjavire eivät jää epäselväksi kenellekään, joka on kuluneina vuosina tai vuosikymmeninä pohtinut sitä, miksi seksuaaliseen väkivaltaan ei tässä yhteiskunnassa suhtauduta vakavasti. On oireellista, että jo pitkään vaaditun seksuaalirikoslainsäädännön uudistamisen käynnistämiseksi tarvittiin rasistissävytteinen spektaakkeli, jossa hyväksikäyttäjäksi on nimetty ja mielletty ulkopuolinen”, kannanotossa sanotaan.

Siinä myös ihmetellään, miksei hyväksikäyttöä vastaan otettu kantaa Me too -ilmiön yhteydessä.

”Vaatimukset raiskaustuomioiden koventamisesta, tuki- ja turvapalvelujen lisäämisestä ja lainsäädännön muuttamisesta uhria suojaavaksi ovat kuitenkin kaikuneet kuuroille korville vuosikymmeniä”, järjestöt kritisoivat.

Kannanotossa nostetaan esiin myös se, että uhrilla ei edelleenkään ole ääntä keskustelussa. Kritiikkiä saavat osakseen poliitikot, joita kannanotossa syytetään kollektiivisen hysterian lietsomisesta, sekä media, joka kannanotossa mukana olevien mielestä on selvittänyt sensaatiohakuisesti yksipuolisia uutisia.

”Hyväksikäytetyillä ja haavoittuvassa asemassa olevilla ei edelleenkään ole ääntä tässä keskustelussa. Heidän puolestaan puhuvat nyt poliittisia irtopisteitä hakevat tahot, joita sukupuolten tasa-arvon edistäminen, seksuaalinen väkivalta ja sitä ylläpitävien rakenteiden purkaminen ei muissa yhteyksissä kiinnosta”, kannanotossa sanotaan.

Hyvänä järjestöt pitävät sitä, että oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) on käynnistämässä seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen, johon tulee mukaan myös niin sanottu suostumusperiaate. LUE LISÄÄ: Nyt repesi riemu: ”Suostumus2018 etenee – raiskauksen määritelmä muuttumassa”

Kannanotossa mukana olevat järjestöt:

Anti-Racism Media Activist Alliance (ARMA)

ARF (Anti-Racist Forum)

Critical Race Studies Network Finland

Fem-R (Feministinen ja antirasistinen kansalaisjärjestö)

ETMU ry (Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura) Heseta ry

Kotimajoitusverkosto Miehet ry Monika-Naiset liitto ry

Rasisminvastainen tutkijaverkosto Raster SahWira Africa international ry

Seta ry

Siitä viis - tutkijakollektiivi

Sopu ja Bahar -työ / Loisto setlementti ry Sukupuolentutkimuksen seura Suostumus2018

Tutu ry (turvapaikanhakijoiden tuki ry) Vapaa Liikkuvuus verkosto

We see you ry