”Suomi saa apua, jos siitä on hyötyä antavalle osapuolelle” – Yle: Jussi Niinistö pitää Alma-kyselyn Nato-tulosta ”hyvin mielenkiintoisena”

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin) pitää ”hyvin mielenkiintoisena” tuoreen Alma-kyselyn tulosta, jonka mukaan noin joka toinen suomalainen olisi valmis tukemaan Suomen Nato-jäsenyyttä, jos tasavallan presidentti Sauli Niinistö tukisi Nato-jäsenyyttä.

”Hyvin mielenkiintoinen tulos, muistaakseni aikaisemmin aivan näin suurta kannatusta ei ole ollut. Kuvastaa sitä, että tasavallan presidentti on vahva mielipidevaikuttaja”, Niinistö totesi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Hän arvioi, että Suomi saa ”jonkinlaista apua” EU:n turvalausekkeeseen perustuen, jos joutuu hyökkäyksen kohteeksi.

”Suomi saa apua, jos siitä on hyötyä antavalle osapuolelle olimme liittoutuneita tai ei”, puolustusministeri sanoi.

Alma Median Tietoykkösellä teettämän mielipidemittauksen mukaan 48 prosenttia vastaajista tukisi ja joka kolmas (33 %) ei tukisi presidentin tukea Nato-jäsenyydelle.

Vastaajia, jotka tukisivat presidentin Nato-päätöstä, on nyt kymmenen prosenttiyksikköä enemmän kuin vielä viime vuoden helmikuussa. Muutos on tilastollisesti merkittävä. Tukijoiden määrä on kasvanut tasaisesti runsaan kolmen kuukauden välein tehdyssä tutkimuksessa.

Sotilasprofessori Jyri Raitasalo Maanpuolustuskorkeakoulusta tulkitsee tutkimuksen kertovan kasvaneesta luottamuksesta presidentti Niinistöä kohtaan.

”Suomen kansalla on suuri luottamus tasavallan presidenttiin. Luottamus Niinistöä kohtaan on kansainvälisestikin poikkeuksellista länsimaassa, Raitasalo sanoo.

Raitasalo arvioi, että suomalaiset ovat viime vuoden aikana eli Niinistön toisen virkakauden alussa saaneet lisää hyviä näyttöjä presidentiltä; hän on kasvattanut ”luottamuspääomaansa”.

Eniten tukea presidentin myönteiselle Nato-päätökselle antaisivat kokoomuksen kannattajat, joista kolme neljästä (76 %) tukisi presidentin ratkaisua. Vähiten presidentin päätöstä tukisivat vasemmistoliiton kannattajat (10 %). Sdp:stä Nato-jäsenyyden kannattajia löytyisi 44 prosenttia, ja 32 prosenttia ei kannattaisi liittoutumista.

Alman Median mielipidemittauksessa Nato-jäsenyyden kannatusta selvitettiin myös peruskysymyksellä: ”Tulisiko Suomen mielestäsi liittyä sotilasliitto Naton jäseneksi?”

Puolet suomalaisista (50 %) vastustaa Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä. Nato-jäsenyyden kannattajia on viidennes (21 %) ja hieman useammalla kuin joka neljännellä (29 %) ei ole Nato-kantaa.

Tulos on samansuuntainen muihin viimeaikaisiin tutkimuksiin verrattuna ja linjassa pitkän aikavälin tulosten kanssa.

Jyri Raitasalo pitää huomionarvoisena sitä, että ”tosi moni” on niitä, joilla ei ole Nato-kantaa.

Raitasalon mielestä tämä kielii siitä, että monelle vastaajalla liittoutumisen turvallisuusvaikutusten arviointi ei ole yksiselitteinen juttu. Nato-jäsenyydellä olisi sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia, Raitasalo sanoo.