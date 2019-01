Sanaharkka suomalaisten eläkkeistä: ”Eikö Soininvaara tiedä?”

Vihreä vaikuttaja Osmo Soininvaara ja entinen sdp-poliitikko, Suomen Senioriliikkeen puheenjohtaja Kimmo Kiljunen ovat ajautuneet sanasotaan eläkkeistä. Soininvaaran mukaan aloite eläkeindeksin korjaamisesta on ”häpeämättömän törkeä” ja Kiljusen mukaan Soininvaaran kommentit ”törkeän asiantuntemattomattomia”.

Senioriliike teki lokakuussa uuden kansalaisaloitteen työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamisesta määräaikaiseksi puoliväli-indeksiksi kymmeneksi vuodeksi. Osmo Soininvaaran mukaan kyseessä on korotus hyväosaisten työeläkkeisiin, mutta ei huono-osaisten kansaneläkkeisiin tai takuueläkkeeseen.

”Tämä demareiden esitys on häpeämättömän törkeä. Korotus hyväosaisten työeläkkeisiin, mutta ei huono-osaisten kansaneläkkeisiin tai takuueläkkeeseen. Maksajina nuoret, mutta koska voimassa vain kymmenen vuotta, eivät pääse itse hyötymään”, hän tviittasi tiistaina.

Kiljunen vastaa huomauttamalla, että kyse ei ensinnäkään ole demareiden avauksesta, vaan aloitteen teki Suomen Senioriliike.

”Soininvaaran twiitti on ”törkeän” asiantuntematon. Ja vielä henkilöltä, jonka asiantuntemukseen on totuttu luottamaan. Viestin tyrmäävä retoriikka peittää sen sisällöllisen tyhjyyden ja harhaanjohtavuuden”, hän tylyttää Puheenvuoron blogissaan.

Soininvaara vastaa, että aloitteen tekijät ovat demareita.

”Demarit ovat pottuuntuneita siitä, että kutsun tätä demareiden ehdotukseksi. En väittänyt, että tämä olisi sdp:n ehdotus vaan että tekijät ovat demareita. Jos sdp haluaa irti vastuusta, puolueen on sanouduttava tästä NÄKYVÄSTI irti. Nyt eläkeläisille mainostetaan tätä.”

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

Demarit ovat pottuuntuneita siitä, että kutsun tätä demareiden ehdotukseksi. En väittänyt, että tämä olisi SDP:n ehdotus vaan että tekijät ovat demareita. Jos SDP haluaa irti vastuusta, puolueen on sanouduttava tästä NÄKYVÄSTI irti. Nyt eläkeläisille mainostetaan tätä. https://t.co/UlnliGGS44 — Osmo Soininvaara (@OsmoSoininvaara) January 15, 2019

Kiljunen huomauttaa lisäksi, että kansaneläkkeet ja takuueläkkeet maksetaan verovaroin, kun taas työeläkkeistä vastaavat eläkeyhtiöt.

”Korotukset eläkkeisiin eivät ole toisilleen vastakkaisia, vaan täydentäviä”, hän sanoo.

Hän kuvailee lisäksi, että kansaneläke on nykyisin ensi sijassa työkyvyttömyyseläke. Alle 40 vuotiaita kansaneläkeläisiä on Kiljusen mukaan enemmän kuin yli 65-vuotiaita.

”Eikö Soininvaara tiedä, että Suomessa työeläke on vanhuuseläke? Yli 65-vuotiaista 98 % saa työeläkettä. Eikö Soininvaara tiedä, että Suomessa on 370 000 työeläkeläistä, joiden eläke on alle 1 200 euroa kuukaudessa. Tämä on EU:n määrittämä köyhyysraja? Eikö Soininvaara tiedä, että valtaosa työeläkeläisistä on pienituloisia ihmisiä? Lähes 60 % työeläkkeensaajista saa alle 1 500 euroa kuukaudessa”, hän jatkaa.

Soininvaara on Kiljusen mukaan ”harhaanjohtava” myös väittäessään, että paremman työeläkeindeksin maksajina olisivat nuoret.

”Kansalaisaloitteemme ehdottaa puoliväli-indeksiä kymmenen vuoden koeajaksi. Uudistuksen seurauksena eläkemeno olisi Eläketurvakeskuksen arvion mukaan kymmenen vuoden kuluttua miljardi euroa suurempi kuin nykyjärjestelmällä. Eläkerahastoissa on tällä hetkellä varoja yli 200 miljardia euroa. Näistä rahoista on TELA:n laskelman mukaan 65 % nykyisten eläkeläisten säästöjä. Rahastot ovat vuosittain kasvaneet 8-15 miljardia euroa. Kansalaisaloitteen lähtökohtana on, että puoliväli-indeksi rahoitettaisiin eläkeyhtiöiden korkotuotoilla.”

Lue myös:

Yhä nuoremmat saavat täyttä kansaneläkettä – Kela: ”Määrä kasvoi ensimmäisen kerran sitten vuoden 1985”

Kaksi kolmesta suomalaisesta ei tiedä, paljonko saisi eläkettä: ”Eläkkeet suhteessa ansiotuloihin tulevat laskemaan”