Kovaa ryöpytystä kansainvälisistä sopimuksista Juha Sipilän hallitukselle: ”Tämä on surullista teatteria”

Oppositio on reagoinut kovin sanoin hallituksen aikeisiin käydä läpi Suomen kansainväliset sopimukset ja selvittää, voitaisiinko niitä muuttamalla hallita maahanmuuttopolitiikkaa nykyistä paremmin.

"Hallitus on päättänyt käynnistää selvityksen kansainvälisten sopimusten uudelleenarvioinnista Suomen näkökulmasta ja käy EU-komission kanssa keskusteluja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palauttamisesta. On tärkeä kysymys minkälaista tulkinnanvaraa eri sopimuksissa on. Kaikkein paras keino koko turvapaikkajärjestelmän ja sen lieveilmiöiden korjaamiseen on koko turvapaikkaprosessin siirtäminen EU:n ulkopuolelle. Suomella on unionin tulevana puheenjohtajana erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa tämän linjauksen toteutumiseen", kulttuuri-, urheilu- ja Eurooppaministeri Sampo Terho (sin) kommentoi tiedotteessa perjantaina.

Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (sd) kehottaa ihmisoikeusjärjestöjä olemaan valppaina.

”Hallitus on viimeaikaisten traagisten tapahtumien seurauksena kiinnostunut ihmisoikeuksista. Vaikuttaa vahvasti siltä, että Suomen hallitus ryhtyy vihoviimeisenä tekonaan vesittämään kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia”, hän tviittaa.

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari puolestaan sanoo, että hallitus valmistautuu Suomen EU-puheenjohtajuuteen käymällä kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia vastaan.

”Tämä on surullista teatteria, jossa ihmisoikeudet tai Suomen kansainvälinen maine eivät paljoa paina. Onneksi vaaleihin on enää kolme kuukautta”, hän kommentoi Twitterissä.

”Suomi on EU:n toiseksi turvattomin maa naisille. Sen sijaan, että selvitetään kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vesittämistä, hallitus voisi toteuttaa naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumista koskevan Istanbulin sopimuksen suositukset”, hän jatkaa.

Sdp:n kansanedustaja Ilkka Kantola arvioi, ettei Suomella ole todellista tarvetta sanoutua irti kansainvälisistä sopimuksista. Hän sanoo samalla, ettei Eurooppa voi katsoa sivusta Lähi-idän epävakautta ja siitä johtuvaa pakolaiskriisiä.

”Eurooppa selviytyy tästä, jos haluaa. Meillä ei ole todellista tarvetta sanoutua irti pakolaissopimuksista tai muista ihmisoikeussopimuksista. Tulijat tuovat lisävoimaa Eurooppaan, mutta aiheuttavat alkuvaiheessa kustannuksia ja erilaista päänvaivaa. Ulkorajavalvonnan ja ihmiskaupan torjunnan ohella yhteisesti tulee hoitaa kustannusten taakanjako ja turvapaikka- ja kotouttamisvastuu”, hän sanoo tiedotteessaan.

Kantola arvioi, että laajempi solidaarisuus sammuu ensimmäiseksi niissä jäsenmaissa, joissa isot väestöryhmät kärsivät maan sisäisen solidaarisuuden puutteesta.

”Mitä heikompaa on yhteisöllisyys kansallisella tasolla, sitä vaikeampaa on vaatia katkeroituneilta kansalaisilta yhteisöllisyyttä yli oman maan rajojen. Liberaali demokratia tarvitsee yhteisöllisyyttä hyvin toimiakseen. Tätä ei minkään maan hallitus saa unohtaa.”

Hallituksen aikeet ovat saaneet kylmän vastaanoton myös asiantuntijoilta. Muun muassa Åbo Akademin kansainvälisen oikeuden ja valtionsääntöoikeuden professori sekä Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin johtaja Elina Pirjatanniemi sanoo olevansa sanaton.

Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin sanoi perjantaina, että YK:n pakolaissopimuksen voi irtisanoa 12 kuukauden varoitusajalla.

Tämä on hänen mukaansa kuitenkin yhtä tyhjän kanssa palautuksia ajatellen, sillä kahdessa muussa sopimuksessa palautuskiellot menevät vielä pidemmälle kuin YK:n pakolaissopimuksessa – ja niistä eroaminen todella on sitten ongelmallista. Nämä kaksi kansainvälistä sopimusta ovat niin sanottu KP-sopimus eli Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus sekä EIS eli Euroopan ihmisoikeussopimus.

Scheininin mukaan KP-sopimusta ei voi irtisanoa. EIS:stä sekä EU:n perusoikeuskirjasta eroon pääseminen edellyttää eroa EU:sta.