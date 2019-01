Jukka Tarkka sivaltaa hävittäjähankintojen arvostelijoita: ”Vähän eri asia kuin loton voittonumeroiden arvaaminen”

Historioitsija, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka ihmettelee näkemyksiä, joiden mukaan Suomi voisi vähentää hävittäjien määrää. Asia nousi esiin Ylen kyselyssä, jossa sdp, vasemmistoliitto, vihreät ja perussuomalaiset linjaavat, että Suomeen voi olla järkevää hankkia vähemmän uusia hävittäjiä kuin aiotut 64 kappaletta.

Suomi on korvaamassa nykyisiä Hornet-hävittäjiään 7–10 miljardin euron HX-hankkeella. Ilmavoimien mukaan uusia koneita tarvitaan 64, kuten Hornetejakin on.

Jukka Tarkka pitää 1990-luvun alussa tehtyä Hornet-päätöstä viisaana.

”Kun Suomi 1990-luvu alussa keskellä laman kaaosta päätti investoida nykyisen kokoiseen Hornet-taistelukoneiden laivastoon, Venäjä oli neuvostokatastrofin jälkeisessä kaaoksen ja arvaamattomuuden tilassa. Ratkaisu on vajaan kolmen vuosikymmenen aikana osoittautunut harvinaisen kauaskantoiseksi. Sen avaama uusi toimintamalli on luonut Suomen puolustuksen nykyisen uskottavan ja johdonmukaisen perusrakenteen”, hän kommentoi Facebookissa.

Tarkka huomauttaa, että tämän suurinvestoinnin jälkeen Venäjä on kaapannut neljältä lähialueensa valtiolta seitsemän maantieteellistä aluetta, josta osan se on liittänyt valtioalueeseensa, ja pitää muita sotilaallisessa ja hallinnollisessa valvonnassaan.

”On vaikea ymmärtää niitä suomalaisia puoluejohtajia, jotka omin silmin tämän kaiken nähtyään päättelevät, että on oikea hetki madaltaa Suomen ilmavoimien ja siis koko puolustuksen toimintakykyä. He ovat tietysti siltä osin oikeassa, että tuulen kaduilla ja toreilla pyörittämien irtopisteiden kerääjät ovat usein voittaneet vaaleissa. Mutta eivät sentään ihan aina. Turvallisuuspolitiikan perusteita koskeva päätös on sentään vähän eri asia kuin loton takuuvarmojen voittonumeroiden arvaaminen”, hän kuittaa.

(Juttu jatkuu upotuksen alla.)

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin) moitti Hornetien määrän kyseenalaistajia lauantaina vastuuttomasta politiikasta.

”Aika yllättävä tieto, ainakin siinä mielessä, että perussuomalaiset ovat mukana punavihreän opposition kanssa. Tässä on kyse siitä, halutaanko puolustaa koko maata. Jos hävittäjien määrästä tingitään niin sitten pitää määritellä alue, jota puolustetaan. Mielestäni se on vastuutonta politiikkaa”, hän sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Toimi Kankaanniemi huomauttaa, että kyseessä on poikkeuksellisen iso päätös.

”Siitä on syytä keskustella monipuolisesti ketään syyttelemättä. Ehkä lukumäärääkin seuraava hallitus pohtii vielä silloin, kun tarjoukset on saatu”, hän kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen sanoo olevansa huolissaan erityisesti sdp:n tuoreista linjauksista liittyen hävittäjien hankintaan.

”Olen kyllä todella huolissani, että jopa pääministerin tehtävää tavoitteleva puolue irtaantuu näin laajasta puolustuspolitiikan konsensuksesta. Käytännössä vasemmistoliittoa lukuun ottamatta kaikki puolueet ovat tähän asti pitäneet kiinni siitä, että käyttöikänsä päähän tulevien Hornetien suorituskyky korvataan täysimääräisesti”, hän sanoo tiedotteessaan.

Hävittäjien määrä nousi keskusteluun joulukuussa, kun taloustieteen professori Roope Uusitalo kysyi, tarvitseeko Suomi juuri 64 hävittäjää ja millä perustein. Lue tarkemmin: Suomen hävittäjähankinta: ”Entä jos ostettaisiin vain 47? Tämä ei ollut vitsi”

Esimerkiksi Suomen Hornet-hävittäjien korvaajaehdokkaat kilpailuttavan HX-hankkeen ohjelmajohtaja, kenraalimajuri Lauri Puranen on kuitenkin todennut, että turvallisuusympäristössä tapahtunut muutos puhuu pikemminkin koneiden määrän lisäämisen kuin vähentämisen puolesta.

”Turvallisuusympäristömme on muuttunut haasteellisemmaksi sitten vuoden 1992 Hornet-hankintapäätöksen ja tilanne Euroopassa on kireämpi. Turvallisuustilanteen muutos ei tue hävittäjämäärän vähentämistä, vaan jopa päinvastoin. Vaikka HX-hankinnalla on turvallisuuspolitiikan suhdanteita pidempiä vaikutuksia eikä puolustuksen suunnittelu voi perustua suhdanteisiin, on hävittäjähankinnalla valtava merkitys uskottavan puolustuskyvyn luomisessa”, hän perustelee HX-hankkeen sivuilla.

