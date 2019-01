Sinisiltä tyly kuitti hallituskumppani kokoomukselle: ”Siinä sitä näyttöjä suomalaisten turvallisuuden eteen”

Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin) erityisavustaja, Sinisen tulevaisuuden puoluehallituksen jäsen Petteri Laine arvostelee kovin sanoin kokoomuksen toimintaa maahanmuuttopolitiikassa.

”Turvapaikkapolitiikka on kokoomukselle hankala politiikan alue, sillä se on ollut koko hallituskauden heidän vastuulla. Jos katsotaan, mitä todellisia esityksiä sieltä on tullut kolmen vuoden aikana käytäntöjen muuttamiseksi, niin ei mitään. Todellisuudessa kokoomus on jarruttanut sinisten esityksiä. Siinä sitä näyttöjä suomalaisten turvallisuuden eteen”, Leino kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Siniset ehdotti viikolla YK:n pakolaissopimuksen tulkitsemista uudelleen ja perustuslain muuttamista siten, että törkeästä seksuaalirikoksesta tuomitun voisi karkottaa, vaikka lähtömaan turvallisuustilanne ei sitä muuten sallisi. Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) vastasi, ettei perustuslain muutoksia voi yhtäkkiä tehdä tällaisissa kysymyksissä.” Lue tarkemmin:”Nyt pikkaisen jäitä hattuun” – Oikeusministeri Häkkäseltä tyrmäys pakolaissopimukseen puuttumiselle

Leinon mukaan näyttää siltä, ettei kokoomus ”halua laittaa tikkua ristiin Suomen turvallisuuden puolesta”.

”Jos tahtoa on, niin perustuslain säätämisjärjestyksessä asioita voidaan muuttaa lyhyessäkin ajassa. Ei voi olla niin, että Suomeen tullaan suojelun varjolla, pakolaissopimusta hyödyntäen ja täällä aiheutetaan vakavaa vaaraa muille sekä rikotaan törkeällä tavalla Suomen lakia, arvoja ja moraalikäsitystä. On itsestään selvää, että apua tarvitsevaa autetaan. Pakolaissopimuksen periaate on selkeä, mutta sekään ei edellytä, että rikollisia suojellaan pakolaisstatuksen varjolla. Oikeusjärjestelmä ei voi olla sellainen, että se antaa törkeisiin rikoksiin syyllistyneille paremman suojan kuin uhreille.”

Hallitus kertoi perjantaina, että ulkoministeriö perkaa Suomen kansainväliset sopimukset ja ”selvittää, voitaisiinko niitä muuttamalla hallita maahanmuuttopolitiikkaa nykyistä paremmin”. Oppositiossa ja tutkijoiden piirittä tämä on tyrmistyttänyt.

