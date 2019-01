Puolustusvoimain komentajan vaihto kesken hävittäjähankkeen: ”Ei ole komentajasta kiinni”

Eduskunnan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari (sd) ei ole huolestunut HX-hankkeen eli Suomen hävittäjähankintojen tilanteesta, vaikka tänään kävi ilmi, että Puolustusvoimain komentaja vaihtuu.

Nykyinen komentaja Jarmo Lindberg kertoi maanpuolustuskurssin avajaisissa Ylen mukaan, ettei hae jatkokautta ensi kesän jälkeen. Lindbergin viisivuotinen kausi päättyy elokuun alussa.

Ilmavoimien hävittäjähankinnoista on tarkoitus päättää vuonna 2021. Lindberg on toiminut aiemmin Ilmavoimien komentajana vuosina 2008–2012. Taustaltaan Lindberg on hävittäjälentäjä, jolla on tuntemusta Hornet- ja MiG-21-koneista. Lindbergin on kerrottu olleen mukana 1990-luvun Hornet-hankinnoissa yhtenä ensimmäisistä Yhdysvalloissa koulutetuista Hornet-lentäjistä.

”Minulla on vahva käsitys siitä, että Puolustusvoimain komentajan vaihto ei tule aiheuttamaan HX-hankkeelle viivästyksiä tai muita vaikeuksia, vaan siellä Puolustusvoimien ja ministeriön puolella valmistelu tässä hankkeessa on laajan joukon käsissä. Komentajan vaihto ei käsitykseni mukaan tule sitä prosessia vaikeuttamaan. Se ei ole komentajasta kiinni”, Mika Kari sanoo Uudelle Suomelle.

Kesken ovat myös Lemmenjoen tapahtumien selvittelyt. Valtakunnansyyttäjänvirasto on pyytänyt keskusrikospoliisia tekemään esiselvityksen Lindbergin menettelystä Lemmenjoen harjoitukseen liittyen.

”En lähde spekuloimaan sillä, mitä syitä asian takana on. Komentajat aina aika ajoin vaihtuu”, Kari toteaa lyhyesti.

Lindberg itse sanoo Ylelle näin:

”Sitä on vaikea kommentoida, kun se ei ole käynnistynyt ja aika näyttää, mitä se tarkoittaa. En ole koskaan ollut minkään selvityksen tai tutkinnan kohteena, että tämä on uusi kokemus.”

