Näkökulma: Nyt on sdp:llä kova paikka – Antti Rinteen terveydentila vaikuttaa jo pääministerikisaan

Suurin oppositiopuolue ja gallupjohtaja sdp on nyt kovassa paikassa, kun puheenjohtaja Antti Rinne ilmoitti tänään sairauslomansa venymisestä. Rinne on poissa pelistä ainakin helmikuun lopulle.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä toteaakin, että sdp:n tilanne on nyt hyvin vaikea. Eduskuntavaalien kampanjointi on erittäin puoluejohtajavetoista. Jos Rinne palaa helmikuun lopulla puheenjohtajaksi, niin kuin tämän hetken aikomus on, vaaleihin on aikaa enää 1,5 kuukautta.

Tähän asti Rinnettä on tuurannut sdp:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Sanna Marin. Jokisipilä arvioi, että Marin on pärjännyt kahdessa vaalitentissä kohtuullisesti, vaikka hänen kokemattomuutensa on hieman näkynyt.

LUE LISÄÄ: Orpo ja Sipilä iskivät MT-vaalitentissä – Sanna Marin: ”Edes Suomen johtavat ilmastotieteilijät eivät ole kyenneet vastausta antamaan”

Rinteen pidentynyt sairausloma tuo aivan uuden kierteen vaalitaistoon, sillä vaikka sdp on edelleen gallupjohtaja, sen suunta on ollut hieman alaspäin, kun taas kakkosena oleva kokoomus hengittää jo demareiden niskaan. Jokisipilä kuvaa tilannetta ”kutkuttavaksi”.

Perustavanlaatuinen ongelma demareille on nyt se, miten äänestäjät suhtautuvat Rinteen poissaoloon. Eduskuntavaaleja on kuvattu pääministerivaaleiksi. Vaikka Rinne on tunnettu poliitikko, häneltä jää paljon julkisia esiintymisiä pitämättä. Voivatko äänestäjät olla varmoja siitä, millaisen pääministerin ovat saamassa, jos äänestävät sdp:tä?

Vielä ei myöskään tiedetä sitä, pystyykö Rinne palaamaan täydellä teholla puheenjohtajaksi vielä helmikuun lopulla. Rinteelle on tehty Suomessa sepelvaltion pallolaajennus, joka olisi Rinteen mukaan pitänyt tehdä jo Espanjassa. Rinne jäi alun perin sairauslomalle jouduttuaan Espanjan lomamatkansa aikana sairaalaan keuhkokuumeen vuoksi.

Rinne kertoo myös saaneensa Espanjassa sairaalabakteerin.

Keuhkokuumeesta toipuminen sujuu Rinteen mukaan hyvin.

Rinne kertoo sdp:n puoluejohdon tekevän lähipäivinä päätökset siitä, miten sijaisjärjestelyt hoidetaan. Vielä ei siis tiedetä, onko Rinteen tuuraaja jatkossakin Sanna Marin vai joku muu henkilö puoluejohdosta. Toinen varapuheenjohtaja puolueessa on Maarit Feldt-Ranta ja kolmas varapuheenjohtaja on Ville Skinnari. Eduskuntaryhmää johtaa Antti Lindtman. LUE JATKOJUTTU: Sdp: Sanna Marin jatkaa Antti Rinteen sijaisena

Jokisipilä arvioi, että puheenjohtajan vastuita voi puolueessa hajauttaa, mutta yleensä vaalikampanjalla olisi hyvä olla yhdet yhteiset kasvot.

Sdp:n on tarkoitus avata vaalikampanja tämän viikon lauantaina, 26. tammikuuta. Jokisipilä toteaa, että taikatemppuja ei ole tehtävissä, vaan Rinteen tuuraajan kalenteri on nopeassa tahdissa raivattava vaalityölle.

Kirjoittaja on Uuden Suomen uutispäällikkö.

LUE MYÖS:

Sdp ja kokoomus ottivat yhteen – ”Luoja varjele mitä sieltä tulee jos valtaan pääsette”

Sdp-johtaja hämmästyi Petteri Orpon käytöksestä: ”Naureskeli pilkallisesti julkisuudessa”