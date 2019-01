”Havahduin: Mitä me olemme täällä tekemässä?” – Maria Lohelan sote-avautuminen leviää

Kansanedustaja Maria Lohela perusteli hallituspuolue Sinisten jättämistä ja Liike Nytiin siirtymistä ennen kaikkea epäilyksillään sote-uudistuksen toteuttamista kohtaan. Lohelan tämänpäiväinen ilmoitus sotea vastaan äänestämisestä saa hehkutusta oppositiopuolueiden poliitikoilta ja Helsingin kaupungin johdolta.

”Virtuaalinen kukkakimppu Lohelalle Helsingin kaupungilta”, viestii Helsingin pormestari Jan Vapaavuori Twitterissä.

Lohelan ei-ääni jättää hallitukselle niukimman mahdollisen enemmistön, 100–99, soten puolesta eduskunnassa, ja moni arvioi, että hänen liikkeensä voi osoittautua kohtalokkaaksi uudistukselle. LUE LISÄÄ: Näkökulma: Nyt nähtiin Hjallis Harkimon yllätys, joka voi kaataa koko soten

Lohelan hylkäämän Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho toteaa tiedotteessa, että Lohela ”on hautonut sote-päätöstään yksin”.

Lohela totesi maanantain tiedotustilaisuudessaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksesta seuraavasti.

”Yksi keskeinen ratkaisua vailla oleva asia on ylitse muiden, ja se on sote-uudistus. Sote-uudistus, joka koostuu kokoomuksen himoitsemasta valinnanvapaudesta ja keskustan vaalimasta maakuntiin perustuvasta hallintomallista. Ensin perussuomalaiset ja sitten Siniset ovat osaltaan kannatelleet tämän suunnitelman pystyssä pysymistä”, Lohela viittasi entisten puolueidensa rooliin.

Hän sanoi, että uudistuksen hidasta etenemistä seurattuaan hän ei ole lainkaan vakuuttunut siitä, ”että uudistuksella todella tavoitellaan sitä, mikä on suomalaiselle parasta – vaan sitä, mikä on isoille markkinavoimille ja hallinnolle parasta”.

Toissa viikolla hallitus toi eduskuntaan kolme uutta erillistä, mutta soteen linkittyvää lakiesitystä. Niistä esimerkiksi asiakasmaksujen uudistus herätti huomiota, koska se nostaisi joidenkin runsaasti terveyskeskuspalveluita käyttävien suomalaisten maksuja.

”Kun seurasin sitä keskustelua ja luin asiasta, niin oikein havahduin siihen, että mitä me olemme täällä tekemässä? Vaikeutammeko me täällä niiden ihmisten asemaa, joilla on jo tänäänkin liian vaikeaa? Kysyin itseltäni, mikä on minun velvollisuuteni kansanedustajana, ja hyvällä omallatunnolla en voi näitä asioita tukea”, Lohela taustoitti Liike Nytin infossa.

Lohelalta kysyttiin varmistavasti, äänestäisikö hän sote-lakiesitystä vastaan eduskunnassa.

”Aivan”, hän tyytyi vahvistamaan.

Oppositio ja Helsinki hehkuttavat

Pormestari Vapaavuoren lisäksi myös Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr) hehkuttaa Lohelan avautumista.

”Maria Lohelalta itsenäistä ajattelua ja ymmärrystä soten markkinamallin ongelmista. Samaa rohkeutta toivoisi muiltakin kansanedustajilta”, Vesikansa tviittaa.

Vapaavuori siteeraa twiitissään Lohelan sanoja: ”En voi hyvällä omallatunnolla tukea sote-uudistusta. Havahduin miettimään, mitä me oikein olemme täällä tekemässä”. Tästä hyvästä hän lähettää Lohelalle virtuaalisen kukkapuskan. Samoihin sanoihin viittaa Outi Alanko-Kahiluoto, vihreä oppositiopoliitikko eduskunnan sote-valiokunnasta.

”Hattu päästä Maria Lohelan sote-loikkaukselle: ’En voi hyvällä omallatunnolla tukea sote-uudistusta. Havahduin miettimään, mitä me oikein olemme täällä tekemässä.’ [Entinen sote-ministeri Juha] Rehula vastasi tähän jo haastattelussa: hallitus on yksityisten terveysfirmojen vietävänä”, Alanko-Kahiluoto kommentoi.

Hän viittaa entisen sote-ministerin Juha Rehulan (kesk) haastatteluun, joka herätti huomiota vuodenvaihteessa. LUE TARKEMMIN: Ex-ministerin sote-tunnustus hämmentää – Li Andersson: ”Kertoo tämän maan alennustilasta”

Eduskunnan oppositio lähettää muutenkin vuolaita kiitoksia Lohelalle ja ennustaa, ettei uudistus voi mennä läpi hallituksen enemmistön kuihduttua yhteen edustajaan.

”‏Eduskunnan edellinen puhemies Maria Lohela siirtyy hallituspuolueen riveistä oppositioon. Lohela ei halua olla tukemassa sote-uudistusta. Soten markkinamallin tuki eduskunnassa on nyt 99-100. Pienestä se on hyvinvointivaltion tulevaisuus kiinni. Ei tämä voi mennä läpi”, kansanedustaja Emma Kari (vihr) kirjoittaa.

”Hallituksen sote-esitystä kannattavien porukka pienenee pienenemistään Lohelan ilmoituksen myötä. On hyvin ymmärrettävää, että eduskunnasta pois jäävä kansanedustaja ei halua olla viimeisenä tekonaan hyväksymässä tuollaista. Saattaapa jäädä uudistus tekemättä”, arvioi sdp:n eurovaaliehdokas Mikkel Näkkäläjärvi.

