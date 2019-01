Sdp:n Kari: Hävittäjähankinnassa lukkiuduttiin lukumäärään – vaatii lisää kertausharjoituksia

Eduskunnan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mika Kari (sd) toppuuttelee keskustelua Hornet-hävittäjien seuraajakoneiden määrästä. Karin mielestä puolueiden ei kannattaisi vielä lyödä lukkoon mitään lukuja HX-hankinnassa.

Keskustelu siitä, täytyykö uusia hävittäjiä hankkia juuri 64 kappaletta, kuten nykyisiä Horneteja on, ryöpsähti jälleen käyntiin viikonloppuna. Karin mukaan määristä kannattaisi puhua vasta sitten, kun HX-hankkeen asiantuntijat ovat suorittaneet vertailun konevalmistajien tarjousten ja konetyyppien välille.

”Sen aika tulee kyllä, sitä ei karkuun pääse eikä pidäkään. Mutta jos nyt puolueet kovasti haluaisivat linnoittautua joidenkin lukujen taakse, niin pidän sitä vähän ennenaikaisena ja haluna vastata vaalien alla kansalaisten mielissä oleviin kysymyksiin”, Kari sanoo Uudelle Suomelle.

Kari uskoo, että äänestäjää kiinnostaa lopulta tätä yhtä lukua enemmän se, että Suomella on vaalien jälkeenkin uskottava, itsenäinen maanpuolustus – kokonaisuutena. Hän korostaa Uuden Suomen haastattelussa maavoimien tärkeyttä ja esimerkiksi kertausharjoitusten lisäämisen tarvetta.

Kokonaisuuteen Kari viittaa myös kysyttäessä, mikä tulisi olla hävittäjähankinnan rooli tulevissa hallitusneuvotteluissa ja hallitusohjelmassa. Kokoomuksesta ja keskustasta on vihjailtu, että 64 hävittäjän hankinnan tukeminen on niiden mielestä hallituskysymys eli ehto hallitukseen pääsylle. LUE MYÖS: HX-jyrähdys eduskunnasta – hävittäjähankkeen tukeminen ”on hallituskysymys”

”Uskoisin olevan tarvetta sille, että hallitusohjelmassa arvioitaisiin koko puolustuskykymme varmistamiseen liittyvää rahoitusta hallitusohjelmakaudella kokonaisuutena, josta yksi osa on sitten hallituskaudelle osuva koneiden hankinta”, muotoilee Kari.

”Lukumääräkeskustelun toivoisin hallitusohjelmassa jäävän väljemmäksi kirjaukseksi ihan sen takia, että eduskunta sen paremmin kuin myöskään Puolustusvoimat ei tässä vaiheessa ole lukinnut tätä lukumäärää vaan se tehdään vasta sitten, kun eri hävittäjäkoneiden keskinäinen vertailu on päättynyt.”

Sen sijaan puolustusministeriön johtaman HX-hankkeen ohjelmajohtaja Lauri Puranen on ilmoittanut, että uskottava ja ennaltaehkäisevä puolustuskyky vaatii nykyisen määrän hävittäjiä, vähintään.

Mika Kari pitää henkilökohtaisesti välttämättömänä, että tuleva konetyyppi ja siihen liittyvä suorituskyky sekä koneiden määrä ”suhteutetaan vastaamaan maanpuolustuksen tarpeita” kokonaisuudessaan. Hän toivoo, ettei turvallisuuspoliittinen keskustelu keskittyisi liiaksi vain koneiden hankintaan.

”Ei Suomen puolustuskykyä pelkästään hankinnoilla tehdä, vaan sillä, että meillä on koulutetut ja osaavat puolustusvoimat, jolla on kykyä vastata muuttuvan maailman haasteisiin”, hän perustelee.

”Itse näen maan suvereniteetin varmistamiseen jatkossakin liittyvän puolustusvoimien koko suorituskyvyn ja siihen hyvin kiinteästi liittyvän reservin suorituskyvyn ylläpitämisen. Pitäisin tarpeellisena myös kertausharjoitusmäärien lisäämistä tulevina vuosina.”

Karin mukaan kertausharjoitusten määrää pitäisi ehdottomasti pystyä nostamaan nykyisestä 18 000 reserviläisestä vuodessa. Puolustusvoimauudistuksen jäljiltä henkilökuntaa on hänen mukaansa aivan liian vähän, jotta kertausharjoitusmääriä voitaisiin nostaa, joten suunnitelma edellyttää myös lisähenkilökunnan palkkaamista. Henkilöstöä pitäisi palkata lisää myös varusmieskoulutuksen laadun turvaamiseksi, Kari sanoo.

Mikä seikka edellä Mika Kari sitten etenisi HX-hankinnassa – hintalappu, suorituskyky vai maanpuolustuksen kokonaisuus?

”Pienelle maalle olennaista on onnistua molemmissa asioissa – onnistua suorituskyvyssä ja onnistua hintalapussa”, Kari sanoo.

”Pitää pystyä löytämään koneratkaisu, joka on myös kustannustehokas, jotta puolustusvoimien kokonaissuorituskykykin pystytään turvaamaan tulevina vuosina – muitakin kuin ilmavoimien tarpeita. Haluan nostaa yhtenä keskeisenä esimerkkinä maavoimien tarpeet, jotka tulevina vuosina tulevat vaatimaan laajoja investointeja. Maavoimat on kumminkin monella tavalla se perusrunko, johon rakentuu ilmavoimien ja merivoimien kautta tämä kokonaissuorituskyky.”

Ylen tuoreessa kyselyssä neljä puoluetta linjaa, että Suomeen olisi mahdollista ja kenties järkevää hankkia vähemmän uusia hävittäjiä kuin aiotut 64 kappaletta. Näiden puolueiden joukossa on Mika Karin sdp, mutta Kari haluaa jättäytyä toistaiseksi lukumääräkeskustelun ulkopuolelle.

”En halua ottaa kantaa muuta kuin sen, jonka olen itsekin ollut eduskunnassa linjaamassa, eli että Hornetien suorituskyky korvataan täysimääräisesti.”

Kannanoton aika on sitten, kun konetyyppien sekä tarjousten vertailu on suoritettu. Tällöin, eduskuntapuolueiden parlamentaarisen yhteistyön pohjalta, tulevalla hallituksella tulee Karin mukaan olemaan ”hyvin selkeä yhteinen käsitys siitä, kuinka paljon koneita tarvitaan”.

”Uskon, että meidän kenraaleilla ja asiantuntijoilla on sitten antaa vastauksia, kun tämä koneiden arviointi on saatu päätökseen. Mitä ilmeisimmin suorituskyky näissä kaikissa koneissa on maailmanluokkaa. Kyse on sitten vielä kustannuksista käyttökulujenkin osalta.”

Keskustelussa on toisinaan annettu ymmärtää, että 64 koneen hankinnasta on ”laaja poliittinen konsensus”. Karin tulkinta parlamentaaristen seurantaryhmien konsensuksesta on hivenen erilainen.

”Siinä syntyi yhteinen käsitys eri puolueiden välillä, että lähdemme korvaamaan suorituskykyä, emmekä ota tässä vaiheessa vielä lukumääriin kantaa. Sen takia se kirjaus on kirjattu nimenomaan niin, että suorituskyky korvataan täysimääräisesti.”

Karin mukaan on ymmärrettävää, että miljardien hankinta herättää huolen rahankäytöstä ja siitä, käytetäänkö hävittäjiin liikaa veronmaksajien rahaa. Karin mukaan konehankinta on suuri ponnistus, joka kuitenkin on ”kansantalouden pidossa välttämättömyyshankinta, johon tiukasta taloudesta huolimatta on edellytykset”.

”Suomella ei ole varaa epäonnistua tällaisessa miljardihankinnassa. Pitäisi onnistua vähintään yhtä hyvin kuin Hornetien hankinnassa, jolloin pystyttiin hankkimaan maailmanluokan suorituskykyä kovalla, joskin kohtuullisella hinnalla”, hän sanoo.

Hävittäjät rahoitetaan budjetin ulkopuolelta erillismäärärahalla, jota varten otetaan velkaa.

