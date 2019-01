”Tämä ei voi olla vallankumous, sähköautot eivät vain ilmesty tänne” – Autoliitosta suorat sanat puolueille aamu-tv:ssä

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen vaatii realismia puolueiden ilmastopoliittisiin linjauksiin. Sekä Nieminen että Sitran ilmastoratkaisujen projektijohtaja Janne Peljo sanoivat Ylen aamu-tv:ssä tiistaina, että ilmastopolitiikassa pitäisi olla selkeää ja johdonmukaista pitkän linjan politiikkaa.

Suurin oppositiopuolue sdp julkisti viime viikolla ilmasto-ohjelmansa, jossa puolue linjaa, että seuraavalla hallituskaudella tulee laatia aikataulu uusien polttomoottoriautojen kieltämiseksi henkilöliikenteessä. Kokoomus kertoi jo aiemmin tammikuussa, että poistaisi ensi vaalikaudella päästöttömien ja vähäpäästöisten autojen autoveron.

Sitran Peljo pitää hyvänä erityisesti verotuksen painopisteen muuttamisen ajatusta.

”Suomen nykyinen verotushan ajaa voimakkaasti nimenomaan siihen, että meille tulee vanhoja, käytettyjä diesel-autoja muista maista. Kyllä meidän pitäisi laajemmin verotusta siirtää nimenomaan siitä hankinnan verottamisesta siihen päästöjen verottamiseen. Kun päästöt aiheutuu ajamisesta, niin se olisi se keskeinen verotuksen kohde. Tämän pitäisi tapahtua myös niin, että meillä olisi laajempi verosiirtymä ylipäänsä: alkaisimme verottaa enemmän päästöjä, eli sitä mitä me ei haluta, ja vähemmän sitä mitä me halutaan eli työtä ja yrittämistä. Jos kansalaisten ostovoima tätä kautta kasvaisi, niin se mahdollistaisi myös ehkä suuremmat investoinnit autoihin mitä tällä hetkellä. Sitä kautta se saattaisi kiihdyttää uusien, vähäpäästöisten autojen omaksumista”, Peljo sanoi aamu-tv:ssä.

Nieminen puolestaan latasi, ettei äkkimuutosta voi tehdä, eivätkä sähköautot vain ilmesty tyhjästä Suomeen. Nieminen kritisoi sitä, että julkisuudessa esitetään lukumääräisiä tavoitteita sähköautojen määrälle ilman konkretiaa.

”Tässä pitää olla aimo annos realismia mukana. Pitää muistaa, että kun meillä Suomessa myydään yksi uusi auto, niin meillä myydään kuusi käytettyä autoa. Suomalaiset ajavat käytetyillä autoilla. Siinä mielessä käytettyjen autojen tuonti voi myöskin korvata niitä vähän huonompia käytettyjä niillä vähän paremmilla käytetyillä. Sitä kautta askel askeleelta tässä pitäisi edetä. Tämä ei voi olla vallankumous, meillä ei kerta kaikkiaan ole siihen varaa eikä mahdollisuutta, ei suomalaisilla eikä Suomen valtiolla, vaan tämän pitää olla evoluutio, jossa mennään askel askeleelta eteenpäin. Tarvitaan realistinen suunnitelma. Ne sähköautot ei tule pelkästään sillä, että me päätetään, että niitä pitää sinä ja sinä vuonna olla niin ja niin monta sataa tuhatta. Ne eivät vain ilmesty tänne, vaan jonkun pitää ne maksaa ja jonkun pitää ne hankkia. Silloin tarvitsee olla sellainen suunnitelma, että se on suomalaisille kotitalouksille kestävä tie, että he pystyvät myös sen oman liikkumisen tarpeensa hoitamaan”, Nieminen sanoi.

Sdp linjaa ilmasto-ohjelmassaan tukevansa 750 000 vähä- tai nollapäästöisen auton tavoitetta vuodelle 2030. Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmä on linjannut tavoitteeksi noin 670 000 sähköautoa ja noin 130 000 kaasuautoa vuonna 2030 ja noin 2 miljoonaa sähköautoa ja noin 250 000 kaasuautoa vuonna 2045.

Juha Sipilän (kesk) hallitus on aiemmin ilmoittanut tavoitteekseen ainakin 250 000 täyssähköautoa sekä 50 000 kaasukäyttöistä autoa vuoteen 2030 mennessä.

Sekä Nieminen että Peljo ovat sitä mieltä, että sähkö- ja hybridiautojen latausinfrastruktuuri on laitettava ensi tilassa kuntoon Suomessa.

”Latausinfraa pitäisi ruveta miettimään, että millä tavalla me näitä ladataan. Tarvitaan myöskin poliittisia linjauksia niin, että meillä on se tarina kerrottavana ihmisille, että miten tästä mennään eteenpäin. Oma auto on pitkäaikainen investointi ja merkittävä hankinta kotitalouksille. Pitää olla vastauksia, että ihmiset pystyy tekemään päätöksiä. Jos päätöksiä pantataan, niin silloin me mennään ojasta allikkoon”, Pasi Nieminen sanoi.

