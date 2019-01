Demarinaiset: ”Häikäilemätön uudistus kyseenalaistaa vahvasti hallituksen moraalin – lainsäädäntö pistetään palvelemaan yksityistä terveysbisnestä”

Oppositiopuolue sdp:n kansanedustaja Tytti Tuppuraisen johtama Demarinaiset höykyttää kovin sanoin hallituksen sote-lakiesitystä leikkaustoiminnasta.

Lakiesityksen taustalla on vuonna 2017 tehty päivystysasetus ja hallituksen tarkoituksena on tuoda julkinen ja yksityinen palveluntuottaja samalle viivalle.

”Nyt hallituksen terveyspalveluita koskevassa poikkeuspykälässä ehdotetaan, että aikanaan julkisten sairaalatoiminnan leikkaustoiminnan lakkauttanut yhteispäivystysvelvoite poistettaisiin ja yksityissairaalat voisivat jatkaa valtion tukemaa leikkaustoimintaa. Tilalle räätälöitiin toiminnan suuriin kaupunkeihin keskittävä 30 minuutin matka-aikarajoite. Tämä häikäilemätön ja täysin yksityissektoria hyödyttävä uudistus kyseenalaistaa vahvasti hallituksen moraalin – onko oikein, että lainsäädäntö pistetään palvelemaan yksityistä terveysbisnestä palvelun tarvitsijan - ihmisen - sijaan?” Demarinaiset sanoo tiedotteessaan.

”Hallituksen käsitys terveydenhuoltopalveluista on hämärtynyt. Terveydenhuoltopalveluiden tarkoitus ei ole rikastuttaa yksityissairaaloita, vaan tuottaa yhdenvertaisia ja helposti saavutettavia palveluita kansalaisille”, jatkaa Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Demarinaiset vaatii, että poikkeuspykälä vedetään pois ja korvataan paremmalla esityksellä, joka turvaa kansalaisten viipymättömän hoitoon pääsyn ja palveluiden saavutettavuuden kaikkialla maassa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) totesi asiaa käsittelevässä eduskuntakeskustelussa, että jo tälläkin hetkellä monet sairaanhoitopiirit ostavat yksityisiltä sairaaloilta leikkaustoimintoja.

”Eli lähtökohta on se sama kuin tänä päivänäkin. Itse asiassa se vain selkiytyy ja velvoittaa yksityistä enemmän tämän esityksen myötä. Yksityiselle tulee velvoite tehdä ikään kuin sopimuksellinen toimintaympäristö siihen, miten toimitaan silloin, jos komplikaatio tapahtuu. Ja jos ajattelemme tätä leikkausvolyymia, joka on verrattain pieni, ja siinä tapahtuvia komplikaatioita, puhumme onneksi, onneksi, vain harvoin tapahtuvista tilanteista. Siitä huolimatta niitä tilanteita varten on oltava ikään kuin kuvio rakennettuna kuntoon”, Saarikko sanoi.

”Mitään velvoitetta yksityiseltä ostamiseen maakunnille ei tule tältä osin erikoissairaanhoidon leikkauspalveluihin”, ministeri lisäsi.

