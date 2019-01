Elina Lepomäki: ”Sote kaatuu”

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki arvioi, että hallituksen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus kaatuu. Hän perää Suomeen sote-vaaleja.

”Kyllä uskon, että se kaatuu. On hyvä pitää mielessä, että ei ole yhtä sotea. Jos eduskunnan suureen saliin päätyy joitain äänestyksiä, se on joka tapauksessa pieni osa tästä. Ensi kaudella joudutaan tekemään paljon töitä. Kannustaisin kaikkia puolueita siihen, että käytäisiin sote-vaalit, Lepomäki sanoi tänään Uudelle Suomelle.

Lepomäki kohtasi tänään vihreiden varapuheenjohtajan Maria Ohisalon eduskunnan Pikkuparlamentissa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa, jossa puhuttiin tulevan hallituksen tärkeimmistä tekemisistä. Molemmat puhuivat sosiaaliturvan uudistamisesta, Ohisalo korosti perustuloa ja Lepomäki perustiliä.

Nyt pinnalla ovat kuitenkin sosiaali- ja terveyspalvelut, sillä maanantaina saatiin tietää, että hallituksen sote-enemmistö on sulanut olemattomiin Maria Lohelan siirryttyä sinisistä Harry Hjallis Harkimon Liike Nytin eduskuntaryhmään ja sotea vastustamaan.

Matemaattisesti tilanne on nyt 100 puolesta ja 99 vastaan, kun puhemies ei äänestä. Hallituspuoluetta edustava Lepomäki on tunnetusti vastustavalla puolella ja laskettu osaksi 99:ää. Hän aikoo edelleen äänestää sote-uudistusta vastaan.

”Miksi en äänestäisi sitä vastaan, koska koen, että tämä on sellainen uudistus, joka ei vie Suomea eteenpäin? Kyse ei ole askeleesta oikeaan suuntaan, jota lähdetään parantelemaan ensi kaudella, vaan kyse on askeleesta väärään suuntaan. Nyt esitetty valinnanvapausmalli lisää kustannuksia ja heikentää asiakkaan valinnanvapautta nykyisestä. Tämä on ikään kuin yritystuki, joka on räätälöity muutamalle suurelle terveysalan yritykselle”, hän sanoo.

Oppositiopuolue vihreiden Maria Ohisalo pitää sotea jo demokratiaongelmana. Hän yhdisti Maria Lohelan loikkauksen heti soteen.

”Ensimmäinen ajatus oli, että mikä on soten kohtalo. Suoraselkäistä Lohelalta sanoa suoraan, että häntä huolestuttaa sote ja hän ei pysty sitä tukemaan. Tässä alkaa olla aikamoinen demokratiaongelma, jos vain puolet kansanedustajista on sitä mieltä, että tässä sotessa on järkeä. Onko se kansan tahtokaan silloin? Se on siinä rajoilla ja ollaan vaarallisilla vesillä”, Ohisalo sanoi tänään Uudelle Suomelle.

Soten onnistumisen suhteen hän on samoilla linjoilla kuin Lepomäki.

”Ajattelen, että se joko kaatuu tai kuivuu kasaan. Kuivuminen kasaan tarkoittaa ehkä sitä, että aika loppuu kesken, koska nyt ei ole hirveän montaa viikkoa eduskunnassa jäljellä. Laitan toivoni siihen, ja teemme Helsingin päässä pormestari Vapaavuoren ja koko kaupunginhallituksen voimin töitä, että asia ei etenisi”, Ohisalo totesi.

Helsingin kokoomuslainen pormestari Jan Vapaavuori on tunnettu sote-uudistuksen vastustaja. Eilisen loikkausuutisen jälkeen hän twiittasi: ”Virtuaalinen kukkakimppu Lohelalle Helsingin kaupungilta”.

Soteen liittyvä maakuntauudistus on Vapaavuorelle ja monille muille helsinkiläisille päättäjille kauhistus, eikä se saa pisteitä myöskään espoolaiselta Lepomäeltä.

”Kokoomuksessa huolettaa eniten, että kustannuksissa ja veroissa otetaan loikka ylöspäin ilman vastaavaa parannusta palveluissa. Moni vastustaa maakuntaveroa. Olen sitä mieltä, että tämä on sellainen kehikko, että sitä ei kannata hyväksyä, vaan otetaan tästä hyviä elementtejä ensi kaudelle ja lähdetään tekemään aluehallintouudistusta alueista käsin. Alueet ovat hakeneet yhteistoimintaratkaisuja ihan ilman eduskunnan päätöksiä ja tulokset ovat huimia”, Lepomäki sanoo.

