Antti Kaikkosen tv-esiintyminen oli liikaa kansanedustajalle: ”Soten joutsenlaulu alkoi – hallitus ei enää itsekään usko”

Hallitus ei enää itsekään usko sote-uudistuksensa läpimenoon, epäilee oppositiopuolue perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen.

Juvosen mielestä hallituksen tulisi vetää sote-esityksensä kokonaan pois eduskunnan käsittelystä ja valmistella sen ongelmakohdat uudelleen. Juvonen nostaa tiedotteessaan esiin kaksi tuoretta seikkaa, jotka hänen mukaansa kertovat soten ”joutsenlaulun” alkamisesta.

Kansanedustaja Juvonen ei pitänyt keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen esiintymisestä MTV:n uutislähetyksessä maanantaina.

”Kaikkonen heitti haastattelussa toimittajan kysymyksen sotesta vitsiksi ja naureskeli mattinykäs-heitoin, että sote tulee fifty sixty. Kaikkosen vitsailu kesken vakavan asian paljasti sen, että hallitus ei enää itsekään usko tuotokseensa”, Juvonen toteaa tiedotteessaan.

Kaikkonen sanoi Kymmenen uutisissa uskovansa, että sote-uudistus menisi kyllä läpi eduskunnan täysistunnossa. Enemmän Kaikkosta jännitti, ”saadaanko se tuosta valiokuntavaiheesta läpi”. Kysyttäessä tämän todennäköisyydestä Kaikkonen repesi nauruun.

”Matti Nykänen sanoisi kai että fifty-sixty, mutta kyllä pidän sitä kuitenkin todennäköisempänä kuin Nykänen”, hän naureskeli.

LUE MYÖS: Elina Lepomäki: ”Sote kaatuu”

Juvosen mukaan sote-uudistuksesta ”puuttuu usko ja yhä useampi kansanedustaja pohtii, että mitä onkaan päättämässä”. Maanantaina Sinisten kansanedustaja Maria Lohela käytti kutakuinkin näitä sanoja perustellessaan siirtymistään hallituspuolueen eduskuntaryhmästä Liike Nytin ryhmään ja soten vastustajiin.

”Hallitus naureskelee kuin velkainen isäntä tälle vakavalle asialle. Hallituksen on aika todeta, että sote-uudistuksen joutsenlaulu on alkanut. Vetäkää esitys pois ja valmistelkaa se siten uudelleen, että tiedämme konkreettisesti mitä tuleman pitää. Ydinkysymys on lääkärille pääsyn nopeutuminen ihan oikeasti. Lääkärille pääsyn vaikeus on suurin ongelma suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa”, sote-valiokunnassa istuva Juvonen linjaa tiedotteessaan.

STT uutisoi tiistaina, että eduskunnan perustuslakivaliokunnan kuulemien valtiosääntöoppineiden mukaan sote-paketissa on yhä isoja ongelmia. Professori Juha Lavapuro kertoi näistä ongelmista Uudelle Suomelle viime viikolla. Lue tarkemmin: Professori listaa 3 isoa sote-ongelmaa – ”Demokratian kannalta aivan ytimessä”

Juvonen muistuttaa, että kansanedustajat myös sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ovat kuulleet lukuisia kriittisesti soteen suhtautuvia asiantuntijoita.

”Vuosikausien valmistelu on tullut jo maksamaan meille veronmaksajille valtavasti, mutta ne lopulliset kustannukset ovat vielä täysin pimennossa. Soten perusteluiksi kerrotut kolmen miljardin kustannussäästöt ovat unelmaa, sillä emme ole saaneet mitään konkreettista tietoa ja näyttöä siitä, mistä säästöt on aiottu hakea”, hän sanoo.

LUE LISÄÄ: Pekka Haavisto ennustaa: Vaalikevät murtaa hallituksen sote-rintaman