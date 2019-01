Uusi ennuste: ”Sdp:lle harmaita hiuksia” – Nyt näkyy myös vihreissä pomppu

Viestintätoimisto Ellun Kanojen tutkimusjohtajan Jukka Mannisen laatimassa kevään 2019 eduskuntavaalien paikkaennusteessa näkyy pomppu sekä vihreiden että perussuomalaisten kohdalla.

Perussuomalaisten gallupkannatus on ponnahtanut viimeaikaisissa gallupeissa. Ilmiö osuu yksiin ajankohdan kanssa, jolloin Suomessa käynnistyi laaja keskustelu seksuaalirikosepäilyistä Oulussa.

Mannisen ennusteessa perussuomalaisille povataan nyt 21 paikan saalista, kun aiempina kolmena kuukautena ennuste on odottanut puolueelle 19 eduskuntapaikan tulosta.

Perussuomalaiset, jossa tuolloin oli mukana myös siniset, sai viime eduskuntavaaleissa 38 paikkaa.

Vielä isompi pomppu näkyy kuitenkin vihreiden paikkaennusteessa, joka nyt on 22. Lokakuusta joulukuuhun vihreiden ennuste on noussut tasaisesti yhdellä paikalla kuussa, 17 paikasta 19 paikkaan. Nyt kuukauden aikana paikkaennuste on siis noussut kolmella paikalla.

Vihreät sai eduskuntavaaleissa 15 paikkaa.

”Vihreiden ja perussuomalaisten kannatus on viime viikkoina noussut. Tämä on tässä ennusteessa syönyt paikkoja kolmelta suurelta: sdp -2, kokoomus -1 ja keskusta -1”, Manninen kirjoittaa ennusteessaan.

Manninen toteaa Uudelle Suomelle, että vihreät on paikkaennusteessa nyt palannut huhti–toukokuun 2018 tasolle. Kevään jälkeen vihreiden kannatus ja sen myötä myös paikkaennuste lähti laskuun.

”Nyt kun Haaviston myötä nousuun lähtenyt kannatus gallupeissa näyttäisi vakiintuneen 13 prosenttiin, niin vihreiden ennuste palaa noihin aiempiin arvioihin ja luultavasti jämähtää tuohon, sillä seuraava pomppu ylöspäin edellyttäisi merkittävää kannatuksen kasvua”, Manninen toteaa.

Myös perussuomalaiset on Mannisen arvion mukaan lähellä kattoaan, eli vain suurehko harppaus kannatusmittauksissa voi nostaa paikkamääräennustetta.

”Sdp:lle harmaita hiuksia aiheuttaa kannatuksen laskutrendi. Puolueen kannatus oli huipussaan marraskuussa. Sen jälkeen niin HS:n kuin Ylen mittauksissa on tullut laskua yhteensä 1,5 %-yksikköä”, Manninen jatkaa.

Marraskuussa Manninen ennusti sdp:lle 50 paikan tulosta. Sekä lokakuussa että joulukuussa ennuste oli 49 paikkaa. Vaaleissa 2015 sdp sai 34 paikkaa.

Kokoomuksen tilanne on nyt Mannisen mukaan sellainen, että puolue ”on ensimmäinen kärkkyjä peräti kuudessa vaalipiirissä”.

Mannisen mukaan sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen ja kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon kisa pääministerin paikasta on ”tiukka ja todellinen”.

”Sdp:n pitää katkaista kannatuksensa lasku ja juosta alta pois, kokoomuksen loppukirin taas pitää olla sellainen, että puolue napsii viimeiset paikat ja ohittaa sdp:n kalkkiviivoilla”, Manninen kirjoittaa.

Rinne ilmoitti tällä viikolla, että hänen sairauslomansa jatkuu. Rinne joutui joululomallaan Espanjassa sairaalaan keuhkokuumeen vuoksi. Suomessa hänelle on tehty sepelvaltimon pallolaajennus, joka Rinteen mukaan olisi pitänyt tehdä jo Espanjassa, ja lisäksi Rinne kertoi saaneensa Espanjasta sairaalabakteerin.

Rinteen sijaisena jatkaa sdp:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Sanna Marin. Rinteen sairausloma kestää tällä tietoa helmikuun lopulle.

Aiemmin kokoomuksen puoluetoimistossa työskennellyt Manninen perustaa kuukausittaisen ennusteensa Ylen, Helsingin Sanomien ja Alma Median kannatusmittauksiin. Viimeisin Alma-mittaus julkistettiin joulukuussa:

Sekä Yle että HS ovat jo ehtineet julkistaa tammikuun gallupinsa:

